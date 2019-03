Causan vientos 53 accidentes

Ciudad Juárez— Los vientos de 69 a 74 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzaron por la tarde casi 100 kilómetros por hora, ocasionaron ayer 53 accidentes en diversos puntos de la ciudad y una persona lesionada al caerle una estructura metálica.

Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, informó que se atendieron reportes de árboles caídos, postes derribados, bardas colapsadas, vehículos dañados y el desalojo de 30 niños en un preescolar del fraccionamiento El Campanario, por el levantamiento de un techo.





Alcanza velocidad de huracán

Por la mañana el funcionario informó que una alerta naranja permanecería en la ciudad luego que a las 7:00 horas se registrara una ráfaga de 99.8 kilómetros por hora en el fraccionamiento Los Ojitos.

La noche del martes la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte dejó a criterio de los padres enviar a sus hijos a clases ayer en nivel básico.

Los que sí cancelaron labores fueron el Colegio de Bachilleres, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UACH, la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) y la Universidad Tecnológica de Juárez (UTCJ).





Vuelos retrasados

Entre otras incidencias se reportó el retraso en vuelos de algunas aerolíneas en el aeropuerto internacional. Pese a que no se anunció una suspensión, el estatus marcó vuelos demorados desde la mañana hasta las 4 de la tarde.

Matamoros Barraza dio a conocer que sufrió afecciones el techo de un jardín de niños situado entre las calles Antonio Zúñiga y Los Compositores del fraccionamiento El Campanario, donde fueron evacuados 30 niños por seguridad.

Para las 2 de la tarde la Policía Federal Regional emitió una alerta por la poca visibilidad a consecuencia de tolvaneras en los Médanos de Samalayuca. Mónico Loyda, comisario en jefe y titular de la delegación Juárez, exhortó a extremar cuidados desde el kilómetro 302 y hasta el 312 de la carretera Panamericana.

Por la tarde se reportó la caída de un anuncio espectacular entre las calles Manuel J. Clouthier y Tizoc, el cual derribó cables de electricidad.

También un anuncio luminoso del restaurante Las Alitas ubicado en Plaza Sendero Las Torres cayó y aplastó dos automóviles de comensales que se encontraban dentro del establecimiento.

En la zona Centro se reportó la caída de un poste con transformador, lo que alarmó a los vecinos de la calles Membrilla y Manuel Acuña.

Hasta las 5 de la tarde Matamoros Barraza registró 53 accidentes por las condiciones climáticas, entre ellos 11 árboles caídos, 10 anuncios panorámicos, 3 cables derribados, 8 postes por caer, un domo por caer, 30 ventanas en una escuela con los vidrios quebrados, 6 láminas de techos por caer o caídas, 4 techos levantados, 2 lámparas por caer y 4 bardas de domicilios por colapsar.

Además un árbol que cayó sobre un vehículo, un semáforo peatonal derribado, un aire que fue arrancado del techo y un puesto metálico dañado.

El funcionario explicó que el martes pasado se registró una ráfaga de 117.8 kilómetros por hora, velocidad similar a la de un huracán de categoría 1.

“Fue una ráfaga que no había visto yo, no habíamos detectado, probablemente ya se había presentado pero no teníamos las estaciones meteorológicas y eso hizo que nos enteráramos”, dijo.

También comentó que la preocupación por la alerta climática fue porque “ya cuando se recibe un primer impacto ya las estructuras no son las mismas, ya sufrieron, ya trabajaron con una intensidad determinada y que llegue otro impacto un día después nos preocupa porque las agarra un poco más endebles”.

Informó que la ciudad cuenta con 20 estaciones meteorológicas por toda la mancha urbana y exhortó a la población a llamar al 911 en caso de cualquier emergencia.

Matamoros informó que hasta las 21:00 horas tenía el reporte de una persona lesionada durante la contingencia climatológica, quien sufrió heridas en sus piernas a consecuencia de la caída de una estructura en el cruce de la avenida Zaragoza y bulevar Independencia.

Explicó que se trata de un hombre de 30 años de edad que fue trasladado al Hospital 66 del Seguro Social.

Además la Dirección General de Tránsito Municipal puso en marcha el operativo crucero en algunos sectores debido a fallas en los semáforos.

Sergio Almaraz Ortiz, director de la dependencia, informó que las fallas fueron generadas a falta de energía eléctrica, mismas que ya fueron canalizadas ante la Comisión Federal de Electricidad.