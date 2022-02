Causa explosión daños en ocho viviendas

Ciudad Juárez.— La mañana de ayer vecinos de la calle Linaza, esquina con Candelilla, de la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto, fueron sorprendidos por una fuerte explosión que causó graves daños materiales, así como quemaduras de segundo grado en dos mujeres, de 29 y 52 años, se informó.

María Elena, quien vive enfrente de la vivienda donde se originó el siniestro, mencionó que fue alrededor de las 8:00 de la mañana cuando salió a tirar la basura y al entrar a su domicilio escuchó una fuerte explosión que la alertó.

“Salí a tirar la basura y cuando entré a mi casa escuché toda la explosión, me iba a poner a barrer, lo bueno que no me agarró afuera. Fue muy fuerte, cuando yo salí, alcancé a ver que estaban cayendo los vidrios que se quebraron de las ventanas”, expuso.

La explosión ocasionó daños en ocho viviendas y dos vehículos que se encontraban estacionados. Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como del Departamento de Bomberos, que tardaron poco más de 30 minutos en llegar, aunque lograron sofocar las intensas llamas.

Testigos mencionaron que el siniestro pudo ser ocasionado por la explosión de un tanque estacionario que minutos antes una compañía de gas llenó en el domicilio.

“Los mismos vecinos no dejaron que se fuera la pipa, pero la movieron porque estaba la explosión”, añadió uno de los entrevistados.

Marco Díaz, familiar de los afectados, dijo que su madre y hermana resultaron con heridas, aparentemente de segundo grado, por lo que fueron llevadas al Hospital Regional número 66 para recibir atención médica.

“Dentro de lo que cabe están bien, tienen quemaduras de segundo grado en el 40 o 60 por ciento de su cuerpo, desconozco qué tan afectadas están, pero afortunadamente están estables y sólo esperan a que les den medicamento”, mencionó.

Además, dijo que en el interior de la vivienda se encontró su cuñado, quien salió ileso del incendio, y su mascota, Darwin, que también sufrió leves quemaduras.

Otro de los vecinos explicó que el incendio duró casi dos horas y ante la tardanza de la ambulancia, los afectados tuvieron que ser transportados a recibir atención médica en vehículos particulares.