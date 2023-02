Causa confusión generación de citas en aplicación CBP One

Ciudad Juárez.— Debido a la saturación de la aplicación CBP One, una gran cantidad de migrantes en busca de una excepción humanitaria al Título 42 no han logrado obtener una cita para ingresar a Estados Unidos, pero poder elegir una fecha y una hora de cruce les ha causado confusión y han acudido a la frontera, sin que se les permita el ingreso.

“Para que una persona ingrese a Estados Unidos por medio de CBP One deberá tener una cita valida. La cita será válida cuando en su pantalla aparezca una palomita verde y la leyenda “Envío-Programado”; además, le llegará un correo de confirmación, explicó la organización internacional HIAS a través de sus redes sociales.

La leyenda “Entrada Solicitada” no es cita válida, mientras que “Enviado-Programado” sí lo es, detalló la organización que asesora a las personas en movilidad de lunes a viernes en las oficinas de atención a migrantes de la Catedral de Ciudad Juárez.

Una vez lograda la cita, aparecerán en la pantalla del celular los nombres de todas las personas que ingresarán y un número de confirmación para cada persona, por lo que HIAS recomienda guardar la captura de esa pantalla.

En el correo de confirmación que llegará también aparecerán los nombres y fechas de nacimiento de las personas que ingresarán, sus números de confirmación y el lugar, fecha y hora de la cita para ingresar a los Estados Unidos.

Ampliación de la app

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

Moisés Carrillo, un venezolano de 31 años de edad, fue uno de las decenas de migrantes que no fueron recibidos el lunes 6 de febrero por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el puente internacional Paso del Norte, debido a que nunca recibió el correo de confirmación.

“Le toman la foto, le dan la fecha, pero no envían el correo. A mí me tocó el lunes estar en el puente, estuve entre los primeros para ver si me llamaban, pero nunca escuché mi nombre; sin embargo, no me había llegado nunca el correo de confirmación y no tuve chance de entrar”, narró el sudamericano.

Aseguró que fueron cerca de 200 las personas las que acudieron ese día, y sólo alrededor de 50 fueron recibidas por los agentes de CBP, debido a que eran las que contaban con una cita válida.

El mensaje que algunos reciben es “no hay franjas horarias disponibles. Vuelva a consultar ya que se agrega un nuevo día a las 8 a.m. CST/ 7 a.m. MST/6 a.m. PST todos los días y se puede agregar disponibilidad para el mismo día durante todo el día”.

“Si estás usando CBP One desde una ciudad del norte de México, Ciudad de México o Guadalajara y recibes ese mensaje, significa que por ese día se terminaron las citas, pero puedes reintentar al día siguiente. A diario se agrega una fecha de cita. Si estás usando CBP One desde otro lado, la aplicación no te dará acceso al calendario de citas”, explicó HIAS.

Y es que aunque el 5 de enero el Gobierno de Joe Biden destacó que las personas no necesitan estar en la frontera para programar una cita, por lo que pueden hacerlo desde cualquier parte de México, sí existe un rango limitado para solicitar el ingreso a Estados Unidos.

“El acceso ampliado a la aplicación en el centro de México está diseñado para disuadir a los no ciudadanos de congregarse cerca de la frontera en condiciones inseguras. Inicialmente, esta nueva función de programación permitirá a los no ciudadanos programar una hora y un lugar para llegar a un puerto de entrada para solicitar una excepción de la orden de salud pública del Título 42 por razones humanitarias en función de una evaluación individualizada de vulnerabilidad”, informó DHS.