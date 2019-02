Caso sacerdote Aristeo Baca: Ayudan psicólogos a supuesta víctima

Ciudad Juárez- Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) brinda atención psicológica desde diciembre pasado a la niña de 11 años, quien acusó al sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca de presunta violación sexual.

De acuerdo con su titular, Irma Villanueva Nájera, desde que se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), se brindó la contención psicológica, apoyo emocional a la familia, medidas de protección y representación legal.

Sin dar mayores datos sobre la menor, la funcionaria exhortó a la comunidad a “dejar que la investigación continúe, que el proceso siga en las autoridades y confiar que se haga justicia”, ya que los comentarios en las redes sociales y las filtraciones a los medios de comunicación revictimizan a la menor.

“Existe una cultura tendiente a no creerles a las víctimas de violencia sexual, o culpabilizar y esto atenta en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, lamentó.

Dijo que se debe respetar la presunción de inocencia del presunto inculpado y garantizar los derechos de la víctima y activar toda la protección y escucha de las necesidades que ella y su familia requieran.

“Existe libertad de expresión o manifestaciones, pero no pueden atentar en contra de los derechos humanos de las personas, en este caso de la niña. Es muy delicado, y esto puede llegar inclusive a poner en riesgo a las víctimas. No generemos un clima que no favorece a nadie, ni a las personas responsables; en un tema delicado en el que ha habido mucho debate internacional”, destacó.

Villanueva Nájera explicó que cuando las víctimas llegan a la Comisión Ejecutiva o son canalizadas por alguna autoridad, la para obtener los datos, detectar necesidades y planear la estrategia.

En este caso se le está ofreciendo a la menor y a su familia la atención integral, que consiste en apoyo psicológico, jurídico y medidas de protección.

Dijo que desde un inicio se trabajó en coordinación con la FEM, y la mamá de la niña se acercó con una organización civil.

“Somos los representantes legales, nombramos una asesora jurídica para que la represente ante las diferentes instancias, no nada más dentro del proceso penal, para realizar cualquier trámite o función que se requiera. Es importante salvaguardar los derechos de la niña y de su familia como víctimas en este caso”, destacó.

La titular de la CEAVE destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece procesos justos, transparentes y apegados a derecho, por lo que no debe filtrarse información sobre la menor.

De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlo y que atente contra su honra, imagen o reputación, conforme al principio superior de la niñez.