Casi muere de Covid y hoy recibe su cuarta vacuna

Ciudad Juárez- Guadalupe Ortiz, de 70 años, acudió esta mañana al estadio de béisbol Juárez, en la avenida Sanders número 1450, para aplicarse su cuarta vacuna, o segundo refuerzo, contra la Covid-19. Desde ahí, llamó a la ciudadanía a inocularse contra el SARS-CoV-2, pues tal enfermedad por poco le cuesta su vida.

“Casi se nos va”, dijo su hijo Homero Lara, de 43 años, remembrando aquel episodio. La fronteriza apeló a la conciencia social para acatar la convocatoria de la Secretaría de Bienestar, de fórmulas AstraZeneca, dirigida a las personas de 60 años y más, que pueden acudir desde hoy al viernes por su inmunización de las 09:00 a las 14:00 horas.

“Para mi está perfecto, porque a mí me dio Covid-19 y ya me iba (a morir). Me había puesto la primera dosis, ya luego en la casa me fueron a poner la segunda, ya después me puse la tercera (booster) y ahora esta”, narró la fronteriza. Por otro lado, en el inmueble también están colocando monodosis CanSino a quienes no tienen ninguna vacuna.

Jesús Eduardo Pérez, de 24 años, fue por el blindaje. Aseveró que antes no pudo acudir por cuestiones laborales, ya que su horario no se lo permitió. Sin embargo, ahora se decidió a protegerse con el antiviral, y llamó a quienes estén en su condición, sin ninguna inyección, a aprovechar esta campaña.

“No había venido por cuestiones de trabajo, pero es prevención, más que nada”, puntualizó el juarense desde el lugar, que tiene poca afluencia. A su vez, la dependencia recordó que el llamado por las cuartas dosis para adultos mayores está orientado a quienes llevan al menos cuatro meses de haber recibido su booster, en enero pasado, mientras las monodosis de CanSino están siendo facilitadas a aquellos que no han ido por alguna fórmula.