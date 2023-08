Casi al doble, población sin acceso a salud

Ciudad Juárez.- Si bien la población en condición de pobreza en Chihuahua se redujo en 2022 a la menor proporción desde 2016, la cantidad de personas que en el mismo período perdieron el acceso a los servicios de salud aumentó casi al doble.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundidos el jueves, en este renglón de privación social se contaron el año pasado 818 mil 300 habitantes en la entidad, o un 86 por ciento más que las 440 mil registradas en 2016.

La información muestra también que esta pérdida se registró en el actual sexenio federal, ya que la proporción había disminuido entre 2016 y 2018 –de un 12.2 por ciento de la población a 11.3 por ciento–, a partir de lo cual empezó a subir, primero a 17.1 por ciento en 2020 y a 21.5 por ciento en 2022.

“La medición multidimensional de la pobreza considera en el espacio de los derechos sociales la carencia de acceso a los servicios de salud”, dice el documento de análisis difundido junto con los resultados.

“Al respecto, una persona se encuentra en esta situación cuando no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina), a servicios médicos privados, o bien, no se encuentra afiliada o inscrita al Seguro Popular, o no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)”, agrega.

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, no respondió una solicitud de información con respecto al aumento de esta privación social en la entidad.

El marcado incremento en este renglón se presentó también a nivel nacional, donde pasó de afectar a 15.6 por ciento de la población en 2016 hasta 39.1 por ciento en 2022, o de 18.8 millones de residentes del país a más de 50 millones en 2022.

Con el 21.5 por ciento, de hecho, Chihuahua aparece entre las tres entidades con menor cantidad de personas sin acceso a estos servicios, sólo después de Baja California Sur, donde se contó a un 17.3 por ciento en esa condición de privación social, y Coahuila, con 19.7 por ciento.

En Chiapas, en contraste, se contó a 66.1 por ciento con esta carencia, 65.7 por ciento en Oaxaca y 52.7 por ciento en Guerrero.

El aumento de la población sin acceso a los servicios de salud aparece como una de las tres “áreas críticas” identificadas por el Coneval en materia de combate a la pobreza.

“En materia de salud, (es necesario) avanzar en la organización de un sistema nacional de salud integral que permita la atención de la población y la certeza del acceso sobre su funcionamiento y disponibilidad”, dice el texto difundido el pasado jueves con los resultados.

Sobre la población en condición de pobreza, el mismo informe muestra que en Chihuahua la proporción bajó de 30.7 por ciento en 2016 a 17.6 por ciento en 2022 –o de 1.1 millón de personas a 669 mil 100–, la más baja en el período.