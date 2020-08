Casas abandonadas, nidos de inseguridad

Más de 50 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se encuentran actualmente abandonadas en Ciudad Juárez, donde coinciden con la problemática de inseguridad y narcomenudeo, señaló ayer su secretario general y jurídico, Rogelio Castro Vásquez.

“No es un asunto solamente de que las casas estén ahí, sino que genera violencia, inseguridad y adicciones”, por lo que se busca trabajar con el Gobierno municipal y federal programas para fortalecer a las comunidades que habitan los fraccionamientos, apuntó.

Dijo tener conocimiento de la invasión de algunas de estas viviendas, lo cual dijo es una muestra de la necesidad de la vivienda que tienen familias.

En respuesta a esta problemática, el delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que se trabaja en la instalación de módulos del Gobierno federal llamados Centros Integradores de Desarrollo, con el fin de rescatar la convivencia comunitaria y atender a los habitantes de los fraccionamientos con un enfoque principalmente de paz.

También se busca atender otros aspectos como el educativo, el rescate de los parques, y apoyar la convivencia vecinal.

“Uno de los generadores de violencia más agresivos es el narcomenudeo, y coincide que esta generación de violencia sea en aquellos lugares donde hay viviendas con estas características (de abandono), donde hay pobreza… también ha habido una nula presencia del Estado Mexicano, a excepción de las escuelas”, destacó.

El representante federal en Chihuahua puso como ejemplo el complejo de Riberas del Bravo, donde se concentra una gran población y es muy escasa la presencia de los gobiernos.

“Se nos ha ocurrido que las viviendas que están abandonas, que han sido ocupadas. Yo digo que no han sido invadidas, que han sido rescatadas algunas de las casas; hay que ir a ayudar a la gente”, y rescatar la convivencia comunitaria, apuntó.

El secretario general y jurídico del Infonavit también informó que los 218 edictos que se están publicando del Infonavit en esta frontera forman parte de un proceso para localizar a los acreditados que han abandonado sus casas.

“Ese es un proceso que estamos nosotros haciendo para localizar a los acreditados, porque muchas veces el trabajador no paga porque no puede. Porque los trabajadores incluso cuando ya no pueden pagar abandonan la vivienda o se van a otro lado a vivir y es difícil localizarlos. Tenemos que usar todas las herramientas posibles para encontrar a ese acreditado. Es un proceso normal que nosotros tenemos que hacer”, informó.

A través de un comunicado de prensa, el representante de la Dirección General de Infonavit en Chihuahua, Jesús Octavio García Sáenz, informó a finales de julio que están tratando de localizar a los acreditados que compraron sus casas entre los años 2010 y 2018, cuando prevalecía el modelo expansivo de vivienda, promoviendo la venta de inmuebles alejados de las ciudades, los centros de trabajo y muchos de ellos sin servicios básicos, razones que provocaron su abandono.