‘Carjackers’ imponen terror psicológico

Ciudad Juárez.— Claudia M., no sólo fue víctima de robo de vehículo con violencia el domingo pasado, sino que, a punta de pistola, fue obligada a conducir varias cuadras debido a que los asaltantes se percataron de que se trataba de un carro estándar y no sabían manejarlo.

Este delito, que tuvo una alta incidencia entre 2008 y 2012 y que las autoridades mencionaban que ya no era común, contabiliza cinco denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN), en los primeros 11 días de julio (hasta el pasado lunes) de acuerdo con la información proporcionada por el departamento de Comunicación Social de esa instancia investigadora.

Durante el presente año, la Fiscalía ha recibido 135 denuncias por robo de auto con violencia, 29 de ellas en enero, 20 en febrero, 23 en marzo, 17 en abril, 14 en mayo, 27 en junio y cinco en julio, se indicó.

En cuanto al robo de vehículo sin violencia, se han recibido mil 282 denuncias: 222 en enero, 210 en febrero, 182 en marzo, 177 en abril, 229 en mayo, 250 en junio y 75 en julio.

Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), dijo que en lo que va de la actual administración, es decir, se septiembre a la fecha, los agentes de esa corporación han detenido en flagrancia a 15 personas que se dedican a cometer este delito, lo que se conocer como “carjackers”.

La amenazaron con una pistola

‘Claudia’ asegura que ella y su hijo aún no logran recuperarse de la experiencia que vivieron el domingo pasado, y que quedó plasmada en la denuncia con folio 21502 en la FDZN.

Narró que ese día, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, ella y su hijo de 17 años de edad, circulaban de norte a sur por la avenida De las Torres y Yepómera a la altura de la Universidad Tecnológica, cuando una camioneta Chevrolet color gris sin placas, en la que viajaban tres hombres, le cerró el paso.

De esa camioneta bajaron dos hombres que se dirigieron a ella y a su hijo para apuntarlos con arma de fuego y obligarlos a bajar de su vehículo, un Nissan March 2018 color azul turquesa con placas EMW1027.

“Nos bajan apuntándonos con arma a ambos y luego como mi carro es estándar, se hacen señas entre ellos y nos vuelven a subir y me dicen que maneje, que voy a seguir la camioneta, siempre en todo momento apuntándonos con las armas. Llegamos al cruce de Ramacoi y Enrique Pinocelli y nos bajan y ellos se van llevándose ya mi carro, no sé si se cambiaron, ya no quise ver”, recordó.

Dijo que a su hijo le pegaron en las costillas y aunque ella no sufrió golpes, la impresión aún es muy fuerte y no sabe si esto le generará daños a su salud.

“Me siento triste, enojada porque no sabes lo que batallé para hacerme de mi carro, soy mamá soltera y pues sí me afectó mucho. Hoy amanecí triste de estar pensando en el robo, pero afortunadamente estamos vivos y fue solo material”, mencionó.

El vehículo no ha sido recuperado.

135 denuncias por robo de auto con violencia en este año