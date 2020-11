‘Carencias se han magnificado’

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Luego de las múltiples denuncias por parte del personal del Hospital de la Mujer sobre las carencias con las que brinda servicio el nosocomio, la Dirección Médica de la Zona Norte reiteró que la falta de insumos se debe a circunstancias propias de la pandemia, sobre todo por problemas de paquetería, asegurando que el conflicto “se ha magnificado”.

“El tema de los insumos ha sido quizá magnificado, sí hay una escasez de insumos, mas no ausencia, el Hospital General ha apoyado en los casos en los que ha faltado material, es cierto que no ha sido fácil en esta contingencia, en el caso de la falta de guantes, la paquetería a la que se compró el insumo falló, pero sí llegará al Hospital de la Mujer”, dijo Arturo Valenzuela, director médico de la Zona Norte.

La falta de insumos en el interior del hospital ha provocado una serie de casos críticos durante la presente semana, pues apenas la noche del jueves, personal de dicha unidad médica dio a conocer que la situación era tan crítica que el parto de una mujer de 22 años se tuvo que posponer debido a la falta de guantes quirúrgicos.

Por otra parte, César Olivas, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (SUTICHS), reprochó a las autoridades la falta de insumos básicos para poder atender a los pacientes.

“Es mentira que llegaron guantes, lo que pasó fue que nos hicieron un préstamo de dos cajitas del Hospital General, y son talla seis y medio, los cuales son muy pequeños y no pueden ser usados por médicos y enfermeros varones”, comentó.

En otro caso, el pasado miércoles, una paciente perdió la vida debido a que el hospital no pudo realizar un diagnóstico adecuado para la detección de Covid-19. El SUTICHS dio a conocer que las condiciones en las que se encuentra el nosocomio no permiten una detección oportuna de la enfermedad dado que no cuentan con pruebas PCR.

Al respecto, Valenzuela Zorrilla aseguró que las pruebas PCR han sido una prioridad para los hospitales del Estado, por lo que las autoridades de salud cuentan con una cantidad fija para que éstas no falten en aquellas unidades que atienden Covid.

“El Hospital General tiene capacidad para realizar pruebas a todos los pacientes que ingresan, lo mismo que se procesan las del Hospital de la Mujer, así que pruebas no faltan (...) no ha sido fácil conseguir el insumo de todo lo que se necesita para operar los hospitales, pero se ha logrado”, afirmó.

Rubén Meza Barrera, secretario general del Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Ichisal (SMEEICH), aseguró que los casi 600 trabajadores que prestan servicio en el Hospital de la Mujer no pueden continuar atendiendo a la población sin que se les garanticen los insumos básicos, por lo que dieron hasta el lunes para que las autoridades les suministren los materiales, o de lo contrario entrarían en paro laboral.

elara@redaccion.diario.com.mx