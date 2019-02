Carecen de denuncias vs maquilas por sueldo

Ciudad Juárez— Ismael Dávalos, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, indicó que no ha recibido denuncia alguna en contra de maquiladoras de la ciudad por pagar menos del salario mínimo, que desde el 1 de enero se fijó en 176.62 pesos.

Lo anterior sucede a pesar de que trabajadores de la empresa Bosch planta 1 reportaron en enero pasado que les pagaban diariamente 133.22 pesos. Es decir, 43.50 pesos menos de lo establecido.

Los empleados de dicha empresa mostraron a El Diario comprobantes de pago que recibieron el viernes 11 de enero, correspondientes al período del 31 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, la primera semana del año.

Respecto a por qué hasta ahora no se han recibido en la Junta de Conciliación denuncias, Dávalos dijo que se dieron casos en los que empresas maquiladoras presentaron un desfase en sus sistemas informáticos pero posteriormente pagaron de manera retroactiva a sus obreros.

“Ellas (las maquiladoras) traen un desfase en sus sistemas informáticos, y entonces es probable que (se tengan inconvenientes) mientras se adecuan porque ellas pagan semanas adelantadas o atrasadas. Hasta en tanto no terminan de pagar todos sus turnos, entonces ya adecuan sus sistemas financieros informáticos y a los trabajadores les llega su pago retroactivo”, refirió.

Asimismo, el funcionario comentó que ha tenido conocimiento de que en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se han atendido casos aislados pero puntualizó que en lo concerniente a la Junta de Conciliación no se ha formalizado ninguna denuncia.

“En sentido de demanda no tenemos hasta este momento ninguna demanda que lo exprese así. No nos ha llegado ningún escrito ni ninguna denuncia a través de ninguno de los medios de contacto que tenemos, por eso es que no tenemos conocimiento de mayor elemento”, expuso.

Quienes busquen denunciar algún abuso pueden comunicarse directamente a la Procuraduría del Trabajo en el número 629-33-13.

“Ese número es de atención telefónica directa. En los casos en los que algún trabajador tiene dudas, lo más recomendable es que se acerque a la Procuraduría, que lleve copia de sus recibos de pagos, y lo que hace la Procuraduría es citar a los representantes de la empresa para buscar explicaciones por parte de la misma o en su caso arreglo conciliatorio en caso de que alguna empresa pudiera estar retrasada en la aplicación de esta medida”, precisó el funcionario.





