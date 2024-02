Carece Lienzo Charro de reglas para operar

Ciudad Juárez.- A más de un año que la comisión edilicia del Deporte y Cultura Física empezó a elaborar un reglamento para el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, éste no ha sido aprobado por el Cabildo, debido a que la comisión de Gobernación empezó a revisarlo hace apenas 19 días.

La regidora coordinadora de la comisión del Deporte, Karla Escalante Ramírez, dijo que es urgente aprobarlo para poner orden a quienes arrendan el lugar para tener ahí sus caballos y vacas.

En el lugar continuarán las inspecciones con el fin de evitar el maltrato, afirmó el director del Instituto del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ), Juan Escalante Suárez.

Indicó que además de asegurar algunos animales la semana pasada, que estaban en las instalaciones del lienzo charro como una vaca y dos yeguas, se clausuraron seis caballerizas porque estaban en malas condiciones.

La vaca se trasladó el lunes a las instalaciones de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) y el miércoles murió, se informó.

Mientras que las dos yeguas fueron aseguradas el viernes por la Fiscalía de Distrito Zona Norte en relación con una investigación por el delito de maltrato animal, porque estaban en una misma caballeriza, lo cual no les permite descansar por falta de espacio.

Las dos yeguas fueron regresadas a su dueño ese mismo día porque estaban en buenas condiciones de salud, afirmó el director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez.

Dijo que los veterinarios del RAMM las revisaron y las encontraron en buen estado. Indicó que al dueño de las yeguas únicamente se le aplicó una multa por tener en malas condiciones el sitio donde estaban los animales, y fue por un monto de 5 mil 428 pesos. “Sí estaba muy sucio el lugar y se giró una orden de cateo”, mencionó.

El director del Instituto del Deporte explicó que el lienzo charro es propiedad municipal y el IMDEJ renta las caballerizas por 500 pesos mensuales.

“Nosotros como Deporte rentamos las caballerizas, pero es responsabilidad de los usuarios cuidar a los animales, el ganado que se encuentra ahí lo utilizan para prácticas”, indicó. Dijo que cuentan con 130 caballerizas y todas están ocupadas.

Aseguró que personal del lienzo charro no se había percatado de las condiciones de la vaca y de otro caballo, hasta que en redes sociales se hizo una publicación del mal estado en que se encontraba el potrillo.

Fue cuando se pidió la colaboración de Bienestar Animal de la Dirección de Ecología y de la Fiscalía General por el delito de maltrato animal, pero cuando acudieron para hacer el cateo la dueña del caballo ya se lo había llevado y fue cuando encontraron a la vaca enferma.

Escalante dijo que aparte la Dirección de Protección Civil clausuró seis caballerizas porque estaban descuidadas.

“Los que las estaban arrendando las tienen descuidadas, ya no les dimos pie a que las arreglaran, se clausuró hasta que tengan la disponibilidad de tenerlas en buen estado”, indicó.

El funcionario dijo que aunque no es competencia del Instituto el bienestar animal, esta semana seguirán revisando a los que están en el lienzo.

“Se van a estar realizando visitas para continuar con la labor de investigación y de inspección, con el fin de que no tengamos animales en malas condiciones, aunque no es competencia del Instituto no queremos tener esta situación dentro de nuestras instalaciones, vamos a ir acompañados del RAMM y de Protección Civil”, afirmó.

La regidora Escalante aseguró que ante la situación de la semana pasada es importante que se apruebe el reglamento del lienzo charro para regular su funcionamiento.

“No hay un reglamento dentro del lienzo charro, nosotros necesitamos que los administradores pudieran tener un respaldo para el manejo de ahí; debido a la ausencia del reglamento hay muchas cosas que no se pueden exigir a los arrendatarios”, mencionó.

La comisión del Deporte inició en noviembre del 2022 la elaboración del reglamento en conjunto con el Instituto del Deporte y asociaciones de charros, y desde hace un año, aproximadamente, se canalizó a la comisión de Gobernación para dictaminarlo y subirlo a Cabildo para su aprobación, afirmó la edil.

Agregó que entre otros puntos, en el reglamento se establece que quienes rentan los espacios deben cuidar a sus animales y éstos deben tener las condiciones para su debido desarrollo.

El regidor coordinador de la comisión de Gobernación, Antonio Domínguez Alderete, aseguró que ya empezaron a revisar ese documento y dijo que en febrero estará el dictamen para posteriormente subirlo a Cabildo.

“Estamos trabajando en la creación del reglamento, en este mes de febrero lo estaremos presentando, terminando y dictaminando”, señaló. (Araly Castañón / El Diario)

