‘Carece Juárez de servicios de salud mental eficientes’

Ciudad Juárez.- La escasa cantidad de personal dedicado a la salud mental y la falta de protocolos para atender los riesgos de periodistas y activistas fueron algunas de las carencias expuestas ayer en el foro de consulta para el programa de derechos humanos que, se anunció, publicará el Gobierno del Estado.

“Para más del millón de personas que vivimos aquí en Ciudad Juárez sólo hay una cantidad de psiquiatras diminuta (…) Estamos hablando de que las personas que tienen problemas psiquiátricos están siendo vulneradas de una forma grandísima, espectacular, cuando van a instituciones tanto privadas o del Gobierno en busca de ayuda y no hay personas que estén especializadas”, dijo Alejandra Pérez, que participó en la mesa de “mujeres y diversidad sexual”, una de las ocho que se integraron ayer para el análisis y presentación de propuestas.

“Estamos no sólo vulnerando el acceso a la justicia, sino que también el acceso que van a tener a su salud mental”, agregó Pérez, que propuso ampliar la oferta académica con el fin aumentar la cantidad de personal especializado en la materia.

Como ella, más de cien personas de instituciones de gobierno y de la sociedad civil participaron en el foro en el que, en menos de dos horas, se analizaron de manera simultánea temas sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; construcción de paz y reconstrucción del tejido social; niños, niñas y adolescentes; mujeres y personas de la diversidad sexual; defensores de derechos humanos y periodistas; personas en contexto de movilidad; desaparecidas y trata de personas.

Defensores de derechos humanos y periodistas

“Si 15 o 20 compañeros están cubriendo algún hecho delictivo en esta ciudad, están en riesgo, y quiero que sepan que, aparte de estar en riesgo, no van a tener a dónde acudir para un auxilio inmediato en esa situación; se va a recabar la información posterior al hecho en que esta persona sea herida, sea amenazada, sea golpeada, o sea asesinada; entonces, entre los riesgos más altos y la problemática que detectamos, pues son las condiciones de inseguridad para ejercer el periodismo o el activismo en nuestra ciudad”, dijo Ruth González, editora de una revista local, al presentar los resultados de la mesa en la que participó.

“Como propuesta, creemos que es urgente un protocolo o mecanismo real de atención inmediata a periodistas o activistas en riesgo; no existe, y les debe de quedar claro: no existe y, de los nombres (de periodistas víctimas de asesinato) que mencioné, ustedes pueden hacer una recapitulación cronológica de tiempo y sigue pasando el tiempo y no tenemos eso”, agregó.

González cuestionó también la falta de representantes del Poder Legislativo en el foro.

“Tenemos que tener un protocolo efectivo, algo que se promueva mediante la legislación. No sé si aquí hoy se encuentra entre nosotros algún legislador”, planteó ante el público, del cual nadie alzó la mano.

“Andarán en campaña, pero deberían de estar aquí, es importante que todas las propuestas impulsen leyes; si no, se van a quedar en papel”, agregó.

Otras proposiciones derivadas de las diferentes mesas fueron la participación de la infancia en la discusión de su problemática; la gestión de mayores recursos económicos para esta población de niños, niñas y adolescentes, así como la sensibilización de los servidores públicos de las instituciones ministeriales con el fin de evitar la revictimización cuando los menores son afectados por delitos.

Mujeres y personas de la diversidad sexual

También, la mesa de “mujeres y diversidad sexual” planteó la creación de una Unidad Especializada en la Fiscalía General del Estado para sancionar la discriminación, mientras que la de personas en contextos de movilidad propuso fortalecer el marco legal para identificar, monitorear, evaluar y reconocer los espacios de acogida.

El foro, realizado en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue el sexto realizado en la entidad, luego de otros en Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Guachochi y Chihuahua.

Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), declinó ayer comentar avances sobre la información recabada en el estado y agregó que la intención es difundir el documento final antes de que concluya el año.

El foro fue encabezado por personal de la Secretaría de Gobierno estatal y la CEDH, que promueve la participación en la consulta a través del enlace https://cedhchihuahua.org.mx/wp/consultapublica/.

Marco Pizarro, de la CEDH, indicó que acudieron integrantes de organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Albergue para Migrantes A. C., Proyecto Intergeneracional, Muy Juarense, Misiones Hermana María Dolorosa, Parroquia Jesús Obrero, además de personal de diversas dependencias de gobierno, como las secretarías de Seguridad Pública Estatal, de Gobierno, de Salud, Educación y otras.