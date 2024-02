‘Carece Juárez de MPS para consignar a delincuentes’

La presencia de 2 mil 100 militares en la ciudad no es suficiente para el combate a la delincuencia organizada, principal causante de los homicidios dolosos, ya que en Ciudad Juárez la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ministerios públicos para hacer consignaciones por este delito, señaló Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez.

“(La FGR) ni ministerios públicos tiene, es una lástima, sí tienen presencia, pero tienen una actividad muy limitada”, comentó.

Dijo que, aunque sí acuden a las reuniones de la Mesa de Seguridad, poco pueden hacer para abatir la problemática de esta ciudad.

“Para nosotros el reclamo principal es por qué no se consigna gente por delincuencia organizada, porque todo esto es delincuencia organizada: ‘es que no tenemos ministerios públicos, no tenemos capacidad, no tenemos recursos, no, pues es que nos recortaron el personal’, y es federal”, señaló.

Refirió que, aunque aquí sí se hacen consignaciones por el delito de narcomenudeo, la delincuencia organizada sería prisión preventiva inmediata.

Además de que, los pocos casos que consignan, se vienen abajo porque los abogados de los detenidos aprovechan cualquier omisión en la integración de las carpetas, y las personas que son detenidas por esta causa, tienen dinero para contratar a los mejores abogados.

“No tiene la FGR el suficiente personal para integrar como debe de ser, los abogados son muy listos, ‘aquí hay una omisión y con eso lo saco’, y se les salen”, añadió.

Ante esto, insistió que pese a la presencia militar, quienes tienen que integrar las puestas a disposición de los detenidos son las autoridades civiles porque son los que conocen el protocolo.