Carece BRT de proyecto de negocios: Lozoya

Ciudad Juárez— Al participar en el Seminario Permanente de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, señaló que el BRT-2, cuyas obras de infraestructura ejecuta actualmente el Gobierno del Estado, no tiene un proyecto de negocios.

“El proyecto me gusta, pero no como nos están cotizando los paraderos; no hay un modelo de negocios para los concesionarios, y no tienen en este momento un modelo, no saben cuál es la tarifa ni cómo van a cobrar las rutas alimentadoras, después de cinco años”, consideró.

El abanderado del partido naranja entabló un diálogo ayer con las autoridades de la UACH, y durante el acto, a los estudiantes les prometió vincularlos con el mundo. “Que los jóvenes puedan pasar de una manufactura a una mentefactura”, dijo.

“Necesitamos que Juárez recupere su grandeza, necesitamos hacer algo importante por esta frontera”, abrió su participación, en un debate al que han asistido otros aspirantes al mismo cargo como María Eugenia Campos, por el PAN, y Juan Carlos Loera de la Rosa, por Morena.

Ahí se comprometió a explotar el turismo en su máxima expresión, “vamos a hacer que este sea uno de los principales motores después de que la vacuna funcione, y después de que la pandemia haya pasado”.

Dijo que Chihuahua tiene todos los requisitos para ser una gran potencia en el tema del turismo y, en ese sentido, dijo que irá por el turismo de aventura, el deportivo, estudiantil y religioso, pero también dijo que irá por la tecnificación del campo, y “que Juárez deje de ser el patito feo del estado”.

“Que los jóvenes puedan pasar de una manufactura a una mentefactura; el gran reto de la administración será vincularlos con el mundo”, dijo. Y afirmó que el conocimiento no tiene límites, pues desde una cochera se puede hacer un proyecto multimillonario.

Dijo que su administración será aceleradora de ideas, y les pondrá herramientas a los estudiantes universitarios para que realmente puedan salir adelante todos los creativos de este estado.

“Dejar de producir gente para que vayan a trabajar a una manufacturera, que ellos creen esos empleos, que desarrollen las tecnologías y las aplicaciones”, afirmó.

jolmos@redaccion.diario.com.mx