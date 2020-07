Caravana fue politiquería: alcalde

Ciudad Juárez— La manifestación del sábado pasado contra el presidente municipal Armando Cabada no llenó las expectativas de los organizadores, pues se informó a Seguridad Vial que irían 5 mil vehículos y se contabilizaron unos 140, afirmó ayer el alcalde.

Agregó que no menosprecia a la gente que participó, pues “entendemos que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, no todo mundo va a estar de acuerdo con nuestras políticas públicas y eso es entendible”.

“Es un instrumento, una herramienta democrática muy interesante, la promoción de la revocación de mandato; lamentablemente cuando se manipulan, como lo han querido manipular estos grupos, como lo han querido sesgar, pues se tienen los resultados que tuvieron”, expuso Cabada.

Agregó que, en un documento por escrito enviado a la Coordinación de Seguridad Vial, los organizadores contestaron que a la manifestación irían 5 mil vehículos y 3 mil personas.

“Así lo contestan textualmente en un documento por escrito, cinco mil vehículos necesitan cuando menos cinco mil personas para conducirse”, mencionó.

Agregó que en un conteo que se realizó, el resultado de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Protección Civil es que fueron entre 140 y 150 automóviles.

“Independientemente de eso, respeto su derecho a la manifestación, no participaré en el juego que ellos quieren que caiga, por lo que ya he dicho, es un proyecto sesgado con intencionalidad política o politiquería”, anotó Cabada.

“No pasó a mayores, transcurrió la manifestación sin incidentes”, comentó.

Como se informó, activistas locales arrancaron con una caravana de alrededor de 150 vehículos el sábado pasado al mediodía a favor del procedimiento de revocación de mandato contra el presidente municipal.

Jesús Saláis, quien promovió el procedimiento de participación ciudadana que se mantiene suspendido en el Instituto Estatal Electoral (IEE), adelantó que participan grupos de ciudadanos y otras organizaciones de la sociedad civil.

El contingente arrancó desde el parque Borunda para continuar por la avenida 16 de Septiembre hasta la Presidencia municipal y concluir en El Punto, a un costado del estadio olímpico Benito Juárez.

