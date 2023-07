Capturan a sujeto con seis armas

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) capturaron el sábado pasado a un hombre que estaba en posesión de seis armas de fuego, tres de las cuales son armas largas, una Uzzi y dos pistolas.

La detención fue en términos de flagrancia por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de Jesús Manuel R. C., de 42 años de edad, con domicilio en Ciudad Juárez, explica el comunicando que emitió ayer la AEI.

Fue arrestado en la colonia René Mascareñas, donde le aseguraron lo siguiente:

Arma tipo Uzzi Norinco calibre 9 milímetros, modelo 320 semiautomática 9 por 19, con 25 balas.

Escopeta con la leyenda AKADEMY. LTD.KATY. TEXAS 2021, calibre 76 milímetros, con cuatro cartuchos para escopeta WINCHESTER GA.

Rifle con la leyenda THE MARLIN FIRE ARMS CO. MY FIELD. KY. U.S.A., modelo 795 MICRO GROVE BARREL, calibre .22.

Pistola calibre 9 milímetros Pietro Beretta, con la leyenda “Chuky”, con un cargador con 10 bala; pistola modelo K62-3 con la leyenda Mendoza; arma larga con la leyenda PWA MILÁN. IL, calibre 5.56 milímetros.

También le fue asegurado un vehículo de la marca BMW de color blanco X5.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero federal para las investigaciones correspondientes.