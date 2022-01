Capturan a dos que contaban con orden de aprehensión

Cortesía | José Isabel C. H. de 50 años y ulián Mauricio C. C. de 25 años

Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), capturaron a dos hombres que son requeridos por autoridades judiciales al contar, cada uno, con una orden de aprehensión en su contra. La corporación informó en un comunicado, que se trata de José Isabel C. H. de 50 años, quien fue detenido en el cruce de las calles Donato Guerra e Ignacio Mariscal, en la zona Centro, tras ser sorprendido cometiendo una falta administrativa por lo que, al consultar sus datos generales en el Sistema Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, girada el día 06 de noviembre del 2021. En tanto, Julián Mauricio C. C. de 25 años, fue arrestado en el cruce de las calles Del Ejido y Ebro, en la colonia Anzures, luego de que fue sorprendido alterando el orden público y al consultar sus datos generales en el Sistema Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, girada el día 04 de noviembre del 2021. Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente quien se encargará de darle seguimiento a dichos mandamientos judiciales.