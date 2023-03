Captan 184.7 mdp por regularización

Ciudad Juárez.— Con recursos derivados del programa de regularización de vehículos extranjeros del Gobierno federal se han pavimentado 148 mil metros cuadrados en 31 calles y avenidas de la ciudad.

De acuerdo con el subcoordinador estatal operativo de Bienestar, Víctor Hugo López, solamente en Juárez se han regularizado 73 mil 904 vehículos, que representan una derrama de 184 millones 760 mil pesos, de los cuales se han entregado 60 millones de pesos, es decir, la tercera parte de los recursos que le tocan a esta frontera como parte del programa.

“El programa se encuentra trabajando regularmente, por lo que estamos listos para continuar realizando los trámites hasta el 30 de junio”, comentó el funcionario, quien aseguró que existen citas hasta el 31 de marzo, mientras que se abrirá otro paquete una vez publicado el decreto que oficialice la extensión de la operación del programa.

Sólo este año en el macromódulo de El Punto, atendido de manera coordinada por municipio y la Delegación de Bienestar, se han regularizado 5 mil 640 vehículos en lo que va del 2023.

Ayer, el presidente López Obrador anunció que el programa de regularización se extenderá por tres meses más.

El funcionario adelantó que habrá reuniones entre representantes del Gobierno federal y del Estado que operan el programa para definir modificaciones en el nuevo decreto, que podrían incluir el incremento de entidades participantes en el programa, así como la inclusión de vehículos que no sean de procedencia estadounidense como susceptibles a regularización.

De acuerdo con lo informado por el presidente, esta ampliación se hace porque es una gran herramienta en el tema de la seguridad al poder contar con los registros de los automóviles.

“Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños porque no están registrados, porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió su propiedad y luego roban y le dan un mal uso; al mismo tiempo, ayuda mucho a la gente porque son vehículos que se pueden comprar a bajo precio y se usan para llevar a los hijos a la escuela o para labores del campo en caso de las camionetas y no son caros para la gente”, consideró.

López hizo un llamado a la población a no dejarse engañar, pues aseguró que se mantienen las mismas reglas de operación y el pago único de 2 mil 500 pesos, sin intermediarios, éste es un trámite que realiza directamente el ciudadano, por lo que advirtió a los ciudadanos interesados en legalizar su automóvil de no acudir con terceros que hagan ellos todo el trámite y no arriesguen su patrimonio.