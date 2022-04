Capacitan a salvavidas con curso de nado

Ciudad Juárez.— Con motivo de la campaña Verano Seguro, la Dirección de Protección Civil municipal ha capacitado a 77 salvavidas con el curso de nado; además, se dio a conocer que faltan 26 personas que se acrediten con las prácticas de primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se realizarán hasta el 8 del mes en curso en la estación número ocho de Bomberos y Rescate.

Roberto Briones Mota, titular de la dependencia, dio a conocer que todavía faltan 39 salvavidas por hacer el curso completo, que es de suma importancia para que puedan laborar en una alberca, jardín, balneario o centro recreativo.

Añadió que están trabajando en conjunto con la Coordinación de Protección Civil Estatal con el propósito de cuidar a la ciudadanía que vaya a divertirse con su familia y amigos para que este año se tenga un Verano Seguro.

Dio a conocer que se trataron varios puntos que se tomarán en cuenta en cada una de las revisiones en las albercas, jardín, balneario o centro recreativo, como el examen de las albercas, toboganes y el aforo de personas que podrán ingresar.

“Que se fijen que tengan las albercas salvavidas certificados y los van a poder identificar por un gafete que nosotros les vamos a entregar por parte de Protección Civil municipal, donde dice el nombre del salvavidas, va a tener la fotografía y también el balneario que corresponde, para que sepan que realmente hay gente certificada en caso de alguna emergencia”, mencionó Briones Mota, quien agregó que, en caso de detectar algún salvavidas sin certificación, pueden marcar al 911, aunque Protección Civil hará revisiones constantemente en estos lugares.

Briones Mota hizo algunas recomendaciones para la ciudadanía que visitará alguna de estas albercas, jardines, balnearios o centros recreativos con el fin de evitar algún accidente.

“Recomendamos que si van a estar comiendo no se metan al agua, que pase una hora después de haber ingerido los alimentos, que no descuiden a los niños pequeños, y si no saben nadar tampoco se metan a la alberca honda o se avienten por los toboganes”, planteó el funcionario.