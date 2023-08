Capacitan a docentes de secundarias

Ciudad Juárez.- A través del Programa de Convivencia Escolar, la Subsecretaría de Educación y Deporte puso en marcha el primer Conversatorio Preventivo para docentes de Escuelas Secundarias Estatales de Ciudad Juárez.

El adiestramiento fue dirigido a maestras y maestros del plantel 3067, que fueron capacitados en prevención y actuación ante asuntos de violencia, bullying y acoso en los planteles escolares.

El conversatorio fue solicitado por el mismo plantel y se dividió en tres temas.

El primero fue impartido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y se denominó “Acuerdos de Convivencia”, que son derechos y obligaciones que regirán el ciclo escolar tanto para maestros, padres y alumnos, lo que facilita llevar una convivencia sana, qué está permitido o no.

El segundo tema, “Adolescentes en Conflicto con la Ley”, fue por parte del personal jurídico de la Fiscalía General del Estado, que expuso cuáles son las faltas graves en la que intervienen en casos de adolescentes que estén en algún conflicto con la ley, comunicarles a los docentes hasta dónde pueden proceder y cómo solicitar información y/o canalizar los casos ante el Ministerio Público.

El tercero fue “Protocolo Único de Prevención”, el cual estuvo a cargo del Grupo GOECHI de la Agencia Estatal de Investigación, en donde se abordaron temas como abuso sexual, maltrato infantil y el acoso escolar.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación de la Zona Norte, indicó que el programa de Convivencia Escolar es de suma importancia para la comunidad escolar, cuya implementación inició en la educación básica y se ha extendido al nivel medio superior.

“Estos foros nos abren el panorama de cómo debemos actuar ante este tipo de problemas; es importante que todos trabajemos en un mismo sentido, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer cuando haya alguna problemática en las escuelas, pero sobre todo que el maestro no se asuste y no tema incurrir en alguna falta, aquí no hay colores, todos trabajamos juntos en un solo objetivo: dar seguridad a nuestras niñas, niños y adolescentes”, comentó.