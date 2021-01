Capacita IEE sobre uso de propaganda gubernamental

Ciudad Juárez— El Instituto Estatal Electoral (IEE) inició con la capacitación a las dependencias públicas sobre el uso de propaganda gubernamental durante el proceso y las campañas electorales.

De acuerdo con el consejero electoral, Saúl Rodríguez Camacho, el último día para difundir propaganda gubernamental es el próximo 3 de abril, salvo excepciones de ley. La prohibición legal abarca desde el 4 de abril hasta el final de la jornada electoral el 6 de junio.

El funcionario electoral comentó que el compromiso es “brindar capacitación de calidad no solo en el marco legal, sino también en los criterios jurídicos emitidos por las autoridades jurisdiccionales competentes, para que las y los servidores públicos conozcan lo que pueden y lo que no pueden hacer en términos de difusión institucional y, en el desempeño de sus funciones, no cometan faltas que puedan afectar la imparcialidad en el desarrollo del proceso electoral”.

Esta semana, se realizaron cuatro sesiones de capacitación con el tema de propaganda gubernamental. A solicitud de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), se impartió el curso por parte del consejero electoral Rodríguez Camacho y con la gestión de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEE.

Durante esta sesión, el consejero Rodríguez Camacho precisó las fechas del presente proceso electoral en las que aplican las reglas de difusión gubernamental y presentó ejemplos de conductas de servidores públicos que puedan configurar infracciones en materia electoral por afectar la equidad en la contienda.

Asimismo, por parte de la Dirección Jurídica del IEE, a cargo de Luis Gutiérrez Ruiz, se brindó capacitación similar al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a las y los directivos del Ayuntamiento de Chihuahua y a la Coordinación de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.