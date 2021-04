Cantan a Cami en su última radioterapia

Cortesía

Ciudad Juárez— Como sacados de la película, en busca de obtener una sonrisa de la pequeña Camila quien ayer terminó sus sesiones de radioterapia en su lucha contra el cáncer, Elsa y Olaf, personajes de Frozen llegaron a las instalaciones del Instituto Regional de Tratamiento Contra el Cáncer para cantarle canciones.

Con el vestido azul, igual al que “Cami” usó en su anterior radioterapia, su personaje favorito la animaba mientras ella despertaba de la anestesia después de llegar a una más de sus metas en el camino que ha atravesado desde que se le detectó la enfermedad.

Camila Guerrero Ceja de siete años de edad, ayer terminó las 29 radioterapias, para en unas semanas más iniciar con quimioterapia fuerte, dijo su madre Cinthia Ceja.

“La quiero mucho, el estar aquí me deja demasiado aprendizaje y estoy esperando a que ella se recupere para hacer una gran fiesta” dijo Morgana Arellanes, quien se caracteriza como Elsa.

Intentando despertar después de haber puesto todo su empeño en la sesión de ayer, la pequeña abría los ojos para observar los movimientos que hacían los personajes con canciones como “Libre soy”, “Y si hacemos un muñeco”, entre otras.

“Yo soy independiente, no pertenezco a ninguna organización, es la segunda vez que visitamos a Camila, esto lo hago también para otros niños que están en situaciones difíciles, cualquier persona que quiera invitarme para un niño que esté en una situación difícil con gusto iré”, agregó Morgana.

Con el teléfono en la mano, Cinthia observó sus recuerdos de Facebook, uno de ellos de hace un año, el 12 de abril de 2020, cuando la familia se reunió en la casa debido a que la vida de Camila estaba a punto de terminar, ya no despertaba y los latidos de su corazón ya empezaban a bajar, sin embargo, la pequeña siguió luchando por vivir.

Camila tiene un cáncer en el cerebro considerado como de los más malignos, se trata de astrocitoma anaplástico de tallo cerebral, el cual le fue diagnosticado el 16 de diciembre de 2019.

Aunque su diagnóstico era que tenía seis meses de vida, ya lleva 15, se le han realizado 15 cirugías y contra todo pronóstico ha respondido a la radioterapia, por lo cual existe la posibilidad de que pueda recuperarse.

Aunque ya había perdido todos sus movimientos, el tratamiento de las 29 sesiones que inició el 22 de febrero y concluyó ayer ha dado resultados que su madre asegura, los médicos aún no se explican.

“El avance fue en los movimientos, en que ya se activa, ya está más consciente, está teniendo día a día esos pequeños que si antes movía poquito un brazo ahora ya lo hace más arriba, ya se estira, incluso sus articulaciones ya las mueve más, antes estaba totalmente torcida”, comentó.

En la cirugía del 19 de diciembre de 2019, el tumor se redujo el 90 por ciento, pero debido a que en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no le dieron quimioterapia ni radioterapia, volvió a crecer y ahora ya no es operable, por lo que con la radioterapia y quimioterapia se busca quemar las células malignas y que la masa empiece a ceder, en seis semanas se le realizará una resonancia para medir los resultados, explicó.

La esperanza de vida la encontró a través de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) y debido a que el lugar en el que ahora recibe su tratamiento es particular, tiene que pagar las sesiones, cuyo costo total fue de casi 168 mil pesos.

Con los eventos que se han realizado se ha logrado cubrir una parte del costo, uno de ellos es la kermés del domingo pasado organizada por Memorial recinto funerario en la que participaron diferentes patrocinadores, donde se reunió un total de 66 mil 857 pesos.

“El apoyo fue muchísimo de gente que no conocemos, tuvimos apoyo incluso de gente que no es de aquí de Juárez y nos habló y nos dijeron que vieron la noticia, yo les digo que ya no es mi Camila, es nuestra Camila’, expresó.

Las páginas para contactar a Morgana son www.facebook.com/La-Leritgoujrz656-101814071361657/ y www.facebook.com/MV-BLUE-MAGIC-Eventos-108767867921460/.