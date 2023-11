Canta para vivir… y vive para cantar

Ciudad Juárez.- Para Efraín Martínez Murillo, de 25 años de edad, la calle se ha convertido desde hace cinco años en su principal escenario donde interpreta melodías de sus cantantes favoritos.

Oriundo de Puebla, decidió emprender su proyecto “Efra el músico de la calle” que le ha permitido visitar todos los estados de la República Mexicana acompañado sólo de su teclado y su micrófono.

Desde hace una semana llegó a Ciudad Juárez por segunda ocasión, pues asegura que las personas de aquí ‘son increíbles’.

“Me han llevado a probar los famosos burritos del Crisóstomo, los lonches de colita de pavo y también a conocer algunas plazas comerciales, la X (Plaza de la Mexicanidad) y las Dunas de Samalayuca”, dijo Martínez.

El lugar en el que se colocó para animar a la comunidad juarense fue frente al Museo de la Revolución en la Frontera Norte (MUREF) en la zona Centro en un horario de 2 a 6 de la tarde, lo que le permitió tener una veintena de espectadores y participantes, pues en uno de los carteles que trae se lee “canta conmigo”.

“Con esto busco crear un bonito impacto en las personas, trasmitirles un mensaje poderoso en el que también ellas pueden cumplir sus sueños y todo aquello que aman”, aseguró.

En 2019 cuando salió de Puebla con el único instrumento que le apasiona tocar (el teclado), supo que su travesía por todo México le iba permitir construir bases de experiencias acumuladas y oportunidades, por eso celebra con orgullo que en febrero de este año cantó junto a Alex Syntek, el principal artista que lo inspira.

“Este proyecto lo comencé porque no me sentía feliz, estudiaba una carrera que no me gustaba llamada Ciencias de la Comunicación, estaba con una persona que no me quería y estaba viviendo una vida que no me gustaba así que decidí dar un giro”, dijo Martínez.

Señaló que las principales ciudades a las que recurre más son Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey. Las únicas que le faltan son Veracruz y Campeche, pero su meta es llegar a conocerlas este año.

“Ser músico de la calle no es difícil, solo hay que ser constante y hay que buscar más de un mecanismo para el día en que no funcione uno, recurrir a otro. Este estilo de vida es un poco caro, por eso trabajo casi a diario porque vivo de lo que me dan, pero suelo dejar dos días de descanso para conocer la ciudad, ya que ese es el punto de viajar”, mencionó.

Con más de 70 mil seguidores en su perfil de Facebook, Efraín o 'Efra', como usualmente le dicen, dejará la frontera este 28 de noviembre para seguir pisando otras plazas de la república mexicana.

“Me gusta mucho decirles a las personas que ellos también pueden vivir una vida que amen, pero primero tienen que quitarse el miedo a fracasar, pero si fracasan a fin de cuentas es una experiencia. Solo tengan valor y no dejen de intentarlo”.