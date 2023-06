Canjean diversión por apoyo para David

Ciudad Juárez.- La parálisis cerebral y el síndrome de Lenox que padece David André, de 11 años de edad, lo han mantenido en una silla de ruedas y en terapias de rehabilitación que tienen un costo que excede el presupuesto de su familia, y para poder sustentarlos deben de realizar diversas actividades.

María del Carmen Díaz, madre del menor, comentó que buscan el apoyo de la comunidad para que acudan a un espectáculo de comediantes que ayudará a pagar los viáticos a la ciudad de Torreón y para comprar los aparatos ortopédicos que David necesita.

“Yo hago mis rifas, hago comidas, este evento salió porque un DJ que me apoya… porque en verdad los gastos son muchos, yo no busco una cantidad, sólo estoy buscando el apoyo para que vayan al evento, porque no sabemos cuánto pueda salir cada aparato, además de que debo tener dinero para la cita con el ortopedista y para la terapia física, porque después de dos años no ha recibido terapia porque ha tenido muchas complicaciones porque lo operaron para una gastrectomía”, expresó la entrevistada.

La familia vive en el fraccionamiento Misiones del Real y sólo se sostiene con el sueldo del padre, quien trabaja en la industria maquiladora.

“A mi niño lo mandaron del Seguro con el ortopedista a Torreón, es para los viáticos y para los aparatos ortopédicos que va a necesitar; me van a pagar el viaje, pero yo debo pagar lo demás, y las férulas nos dan la orden y nosotros las tenemos que comprar”, platicó la entrevistada.

Mencionó que necesita cuatro férulas para las extremidades, que le salen en más de 2 mil 500 pesos cada una.

El evento se realizará este miércoles 7 de junio en el Tabasco’s de avenida Paseo Triunfo de la República #5617 a las 8:00 de la noche. La donación es de 100 pesos.

Para más información pude comunicarse al teléfono (656) 310-6329.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx