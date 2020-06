Canjea madre ‘segundas’ por despensa

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Sus ingresos son muy reducidos y apenas le alcanzan para subsistir ella y sus tres hijos, dos de ellos con autismo, pero María Josefina no pierde la esperanza y confía en que la situación cambie y la contingencia sanitaria por el coronavirus acabe para que pueda instalar de nuevo su puesto frente a su casa y las ventas puedan mejorar.

Sin embargo, dice esta mujer, viuda desde hace un año, le beneficiaría mucho recibir el apoyo de alguna asociación civil de las que hay en la ciudad y que ayudan a familias necesitadas, sobre todo para sus hijos.

“Siempre me he dedicado a vender artículos usados, ya sea ropa, calzado, algunos juguetes y artículos para el hogar como trastes o adornos, esa es mi única entrada desde hace años, coloco todo frente a la casa y aquí es donde vendo, la gente ya me conoce y viene a comprar”, explica.

Debido a la emergencia de salud por el Covid-19, ya no puede instalar su puesto frente a la casa, sólo coloca un cartón con un escrito en el que avisa que sigue vendiendo ropa y otros artículos de segunda mano, los interesados deben tocar en la puerta y ella los atiende poniendo a la vista los productos que tiene.

Muchas otras personas que viven en los nuevos fraccionamientos situados en la zona suroriente de la ciudad, en Cerradas del Parque, donde vive María Josefina, también se dedican a vender artículos usados, pero cada uno tiene sus clientes, dice la mujer, afortunadamente la clientela no le falta y con eso saca algo para comer.

“A veces la venta sí es muy baja y es cuando tengo problemas para comprar lo necesario, por eso también acepto productos alimenticios a cambio de lo que vendo, ya que lo importante es tener qué darles de comer a mis hijos”, comenta.

Dos de sus hijos tienen autismo

María Josefina tiene la responsabilidad de sostener a sus tres hijos, el mayor de 23 años de edad, otro de 18 años y el más pequeño, de 5 años, pero entre sus preocupaciones está la de atender a los dos mayores, que tienen autismo y por lo tanto requieren de una atención más especializada.

Con una voz tranquila, aunque sin ocultar su preocupación por sostener a sus descendientes, María comenta que recibe ayuda gubernamental por el caso de su hijo mayor, recurso que le llega cada dos meses, pero no es suficiente para todos sus gastos y lo usa para pagar los recibos de los servicios.

“Por eso estoy como muchas otras personas, esperando que pase esto del coronavirus para poder instalar el puesto frente a la casa y vender más, pues eso es de lo que vivimos mis hijos y yo, pero por ahora tengo que esperar a que pase esta difícil situación”, expresa.

Mientras que esto pasa, dice, algunos de sus parientes le ayudan, pero con poco, porque ellos también son de bajos recursos y tienen sus gastos propios.

“No nos queda otra que tener fe, esperar a que todo mejore y pueda seguir con las ventas o que alguien me ayude, lo pienso sobre todo por mis hijos, pero mientras yo pueda, seguiré vendiendo cosas usadas para sacar lo de la comida y otros gastos”, agrega.