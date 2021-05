Candidatos a diputados rechazan coaliciones

Cortesía / De izquierda a derecha, Jaime Flores ‘La Máquina’, candidato a diputado local por el distrito 02 local; la diputada Martha Lemus , del distrito 03 local y Aarón Gallegos, candidato por el distrito 04

Ciudad Juárez— Jorge Miranda y Aarón Gallegos “El Potro”, candidatos a diputados por los Distrito 10 y 04, expresaron ayer su inconformidad al considerar que los dirigentes nacionales del partido Fuerza por México (FXM), no los tomaron en cuenta en el acuerdo de unirse y respaldar al proyecto del candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

“La inconformidad y molestia de los candidatos a diputados locales y federales de Fuerza por México fue que se nos dijo de última hora la intención de apoyar a la candidatura de Loera y nunca se nos consultó, pero además el trabajo que hemos hecho de campaña no se está tomando en cuenta”, expresó Miranda.

Mencionó que no es posible que se les diga de último momento que tienen que ir por el candidato a gobernador de Morena.

Dijo que su postura es que su candidatura a la diputación les ha costado tiempo y dinero, por lo que su candidatura sigue firme.

“Nosotros vamos a seguir por Fuerza por México como personas y representantes de la ciudadanía. Vamos a seguir con la campaña hasta el último día e invitar a la ciudadanía que vote por nosotros”, señaló.

Mencionó que no van apoyar a ningún otro partido y aunque no tienen candidato a gobernador por Fuerza por México, seguirán pidiendo a la gente que les de su confianza este próximo seis de junio.

Mencionó que la campaña ha estado recorriendo calles soportando las inclemencias del clima, tocando puertas y convenciendo a la gente de que Fuerza por México es una alternativa y deje de desconfiar en los políticos.

“Nosotros estamos dando la cara, entonces, finalmente tenemos que decirles que voten por Morena cuando la gente ya no cree en este partido políticos y sus candidatos. No se vale”, expresó.

Aarón Gallegos expresó que siguen fieles a los compromisos que sostuvieron con la comunidad, de que no traen ningún compadrazgo con ningún político.

“No estamos avalando que se nos pida apoyar a un candidato a gobernador de otro partido político; van a pedir que voten por nosotros y revisen nuestra trayectoria. En mi casi tengo más de 15 años apoyando a la comunidad y lo último que hice fue abrir un comedor infantil con recursos propios”, expresó.

Señaló que aceptó la candidatura a diputado con la intención de apoyar a la comunidad y meterse con otro partido es someterse a lo que sus dirigentes quieran ordenar.

Precisó que su candidatura la han costeado con sus propios recursos económicos y completamente austera.

“Estamos trabajando con nuestros recursos y quiero que queda claro que no he recibido ningún dinero por parte del partido. No queremos llevarnos la sorpresa de que ya se nos dio dinero y se reporten que gastamos cierta cantidad, sobre todo que éste arriba del tope que nos han puesto.