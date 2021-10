Cáncer las vuelve inquebrantables

Ciudad Juárez— A pesar de no conocerse Virginia Atienzo, de 49 años de edad, Eustacia Gaona, de 47 años, y Concepción Reyes, de 56, tienen algo en común: su amor por la vida y la valentía necesaria para hacer frente al cáncer de mama, que de manera oficial ha sido diagnosticado aquí en los últimos seis años a mil 645 fronterizas.

En este “mes rosa”, de concientización contra la enfermedad, la tercia de mujeres exhortó a la comunidad a no dar lugar a la patología a través de hábitos saludables y haciendo autoexploraciones constantemente, puesto que gran parte del éxito –afirmaron por separado– depende de que haya diagnóstico oportuno.

“A las mujeres les digo respecto al cáncer que nos chequemos, chequémonos de verdad, a veces estamos ajetreadas por todo y nos olvidamos de nosotras mismas, vamos posponiendo los exámenes que nos tenemos que hacer de rutina y tenemos consecuencias que frenan nuestras vidas”, manifestó Atienzo.

Tanto Gaona como Reyes concordaron con su compañera en esta lucha contra la patología oncológica y afirmaron que se debe vencer el miedo a la aceptación, ya que el tener esta dolencia no implica el fin, porque es posible derrotarla, eso sí, sólo a través de un arduo camino y con una voluntad inquebrantable.

‘Es muy importante la prevención’

“Chequémonos a tiempo, hagámosle caso a nuestro cuerpo, porque a veces no le damos prioridad. Quisiera que todas las mujeres entendamos que es muy importante la prevención, para evitar percances, porque las quimioterapias son agresivas”, indicó Gaona, que en abril se detectó una bolita en un seno.

A su vez Reyes destacó que esta es la segunda vez que enfrenta la enfermedad y no duda que la derrotará: “A mí me detectaron cáncer de mama a los 42 años y comencé el proceso, muy difícil, pero con resultados y a los 13 años me lo vuelven a detectar, así que como quien dice lo he vencido en dos ocasiones”, señaló.

Este mes de concientización, el Municipio informó que de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas se dan servicios de mastografías en los centros como Palo Chino, entre Palo Hueco y Palo Blanco; en Refugio Sánchez, en Esperanza Reyes número 115, y en Olivia Espinoza, en calle Olivia Espinoza número 2990.

Los últimos dos inmuebles también otorgan servicios de ultrasonido mamario, y para acceder se debe marcar primero el teléfono 656-737-0710 a la extensión 72505, donde se les asignará una cita. Asimismo, se dio a conocer que también se facilitan servicios de traslado gratuitos marcando a la línea facilitada.

