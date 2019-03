Cancelan paro laboral en el Hospital Infantil

El segundo día de paro de labores de algunos médicos del Hospital Infantil de Especialidades (HIES) quedó cancelado ayer por la mañana luego de que los inconformes optaron por “no afectar más a los niños”.

Los galenos del HIES que hicieron paro el jueves indicaron que operarán de manera regular hasta el siguiente martes; “de no tener una respuesta favorable” en cuanto a la destitución de Guillermo Pérez Gutiérrez, director del nosocomio, a quien acusan de malos tratos, continuarán con los paros, advirtieron.

“De aquí al martes esperaremos saber cuál será la respuesta de nuestras autoridades. No haremos el paro días continuos porque eso sí podría afectar a nuestros pacientes”, dijo uno de los médicos.

A su vez, compañeros precisaron que el día del paro no pudieron mantener un diálogo con Arturo Valenzuela, director médico de la Zona Norte, porque no se encontraba en la ciudad.

“Dependiendo del diálogo que tengamos con él, vamos a determinar las acciones que tomaremos. En cuanto a la manifestación, no participaron enfermeras. Nosotros tratamos de no involucrar a todas las personas afectadas. Hemos querido que ellos no dejen de hacer sus labores porque, si no, sería parar el hospital completo porque hay áreas donde hay poco personal”, precisaron.

A su vez, la Secretaría de Salud, a través de un comunicado de prensa refirió, en torno a la situación en el HIES, que se giraron instrucciones a los médicos para que cumplan con sus horarios de entrada y salida, con el fin de que no abandonen la institución para atender asuntos personales u otros turnos de trabajo en instituciones privadas, lo cual habría sido un detonante para el paro, según médicos a favor del director.

No obstante, el personal médico en contra de Pérez Gutiérrez precisó que de pronto se hacen comentarios negativos como forma de presionar.

En tanto se obtiene un pronunciamiento, según lo expuesto por los galenos, el HIES prevalecerá operando en todos sus turnos sin contratiempos.

