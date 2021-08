Cancelan maratón por ‘tiradero’ de obras

Las obras inconclusas que el Gobierno del Estado lleva a cabo en las calles de la ciudad son el motivo principal por el que no se volverá a realizar el Maratón Internacional de Juárez en su edición número 11, informaron ayer los organizadores del evento, que dieron como nueva fecha para correrlo el domingo 16 de octubre de 2022.

Será el segundo año consecutivo que esta carrera no se lleve a cabo, luego de que en el 2020 se canceló por la contingencia sanitaria.

Federico Mendoza, director del Maratón Internacional de Juárez, mencionó en conferencia de prensa que al no contar con las condiciones óptimas en las calles de la ciudad para correr las rutas de maratón y medio maratón, se pone en riesgo la certificación que les otorgan organismos internacionales como la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS, por sus siglas en inglés).

El Maratón Internacional de Juárez, agregó Mendoza, cuenta con la capacidad y planeación para que el evento se lleve a cabo, pero por las condiciones expuestas han decidido que la edición 11 se realice hasta el 2022.

“Es una noticia que hemos estado dándole vueltas para tomar una decisión, desafortunadamente toda la ruta que abarca este recorrido pasa por una serie de obras públicas, que es toda la Triunfo de la República, el Centro Histórico de la ciudad… ahí el tema de las calles aledañas, los puentes acá del lado de la Francisco Villarreal, entonces se nos complica un poco realizar este evento. Yo creo que colapsaríamos la ciudad al cerrar ciertas avenidas, no hay una infraestructura, no hay vías alternas para poder desarrollar este evento”, mencionó Mendoza.

Una certificación de la Asociación Internacional de Maratones, agregó Federico Mendoza, se tiene que obtener aproximadamente tres meses antes, y en este momento se está a dos meses y medio de la fecha en que se han llevado a cabo las ediciones anteriores.

“La certificación dura tres noches midiendo maratón y medio maratón con un agrimensor, el cual viene de fuera de la ciudad”, dijo.

Mendoza aclaró que este año fueron las obras inconclusas las que motivaron la cancelación, más que la contingencia sanitaria, aunque también tomaron en cuenta ese factor y prefirieron no poner en riesgo a los participantes.

“Son dos factores, uno es el tema del Covid, como ustedes saben no ha habido eventos deportivos en lo que es de correr o de carreras. Ha habido eventos de lo que le llaman ‘trail’, que es campo traviesa ahí en algunas de las montañas de la localidad o en la Sierra de la ciudad, precisamente porque son eventos semimasivos, eventos de 300, 400 corredores. El tema del Covid es algo delicado, no ha habido Circuito Atlético Pedestre, no se ha oficializado a nivel nacional un evento de fondo masivo”, dijo Mendoza.

También se informó que se mantiene vigente la inscripción de los corredores que se registraron desde el año pasado, y que además este año tienen la opción de traspasar su registro.

Para la edición del 2022 el límite de corredores será de cinco mil y se les pedirá prueba de vacunación.

Para saber…

• Se pone en riesgo la certificación que otorgan organismos internacionales como la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) por las malas condiciones de las calles