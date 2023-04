Cancelan desfile del 1 de mayo… por cuarta vez

Ciudad Juárez.- Por cuarto año consecutivo este 1 de mayo no habrá desfile obrero, sino una concentración para conmemorar el Día del Trabajo, adelantó el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús José Díaz Monárrez.

En tanto, solamente 700 miembros del magisterio juarense, entre profesores y jubilados, sí confirmaron una marcha para el lunes desde el Monumento al Trabajador, ubicado en la avenida Tecnológico, hasta el exterior del edificio de Pensiones Civiles del Estado a pie y en caravana de vehículos, adelantó Eduardo del Val, coordinador general en la Zona Norte de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Al final del recorrido, los maestros tendrán un mitin en el que darán a conocer peticiones del sector como el incremento de las prestaciones laborales de los trabajadores, aumento salarial, dignificación de la vivienda y pelear por el servicio médico en Pensiones, destacó Del Val.

De acuerdo con la dirigencia de la CTM, se tomó la decisión de no participar en el desfile desde la central del gremio, debido a brotes de Covid-19 en algunas regiones del centro del país, dejando a juicio de las representaciones estatales la celebración o no de la caminata.

“Nosotros no vamos a desfilar este año, se tomó la decisión desde el comité pro desfile porque se han dado algunos brotes de la pandemia en el centro del país. Además, no hay las garantías de seguridad, no contamos con el apoyo de Seguridad Pública, Vialidad, concretamente del Municipio”, comentó.

En lugar del tradicional desfile del Día del Trabajo, los dirigentes de la CTM asistirán a una guardia de honor en el Monumento al Trabajador, ubicado en la avenida Tecnológico, en donde depositarán una ofrenda floral desde las 9:00 de la mañana del lunes.

El último desfile conmemorativo al 1 de mayo en la ciudad fue en el 2019. En esa edición participaron alrededor de 45 mil trabajadores, de los cuales, la mitad pertenecían a sindicatos locales de la CTM.

En otras ciudades del país tampoco habrá desfile o solamente se reportarán contingentes representativos de trabajadores en caminatas cortas.