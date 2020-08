Cancela UACJ clases de materias clínicas por virus; piden regresar pago

Ciudad Juárez— Hasta después de que pagaron, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) canceló para este semestre la impartición de clases de materias clínicas que se practican en hospitales, por el Covid-19, sin que quiera regresar el dinero, denunciaron estudiantes de la carrera de Medicina.

Además del costo económico, lo anterior ocasionará que quienes pretendían graduarse el próximo semestre tengan que retrasarse, debido a que no cursarán estas asignaturas, dijo un alumno de octavo semestre de la licenciatura que optó por mantener el anonimato.

“Agarramos las materias y justo el día que era el último para pagar nuestra inscripción, ese mismo día en la noche nos mandaron un comunicado diciéndonos que se van a cancelar todas las materias clínicas”, refirió.

En su página oficial de Facebook, la Coordinación de Medicina de la UACJ informó el 27 de julio que, “con el propósito de hacer frente a esta contingencia de salud… y ante la situación de extremos cuidados que están efectuando los hospitales y unidades de medicina comunitaria, donde se efectúan las clases y prácticas de las materias teórico clínicas, las autoridades de la UACJ anteponiendo la seguridad de nuestros estudiantes, familiares y personal universitario, se tomó la decisión de suspender por lo pronto, todas las materias que a continuación se enlistan (sic)”.

“Estamos conscientes de los problemas que esto representa para los alumnos que ya tenían un plan de tiempo para graduarse, pero no podemos anteponer ninguna situación a la prevención de enfermedades y menos del tipo de esta que estamos viviendo. La institución tratará de resolver cuando esta contingencia termine y autoridades de salubridad y educación federales nos autoricen a volver a actividades normales”, agregó.

Algunas materias que se cancelaron fueron Medicina Comunitaria 1 y 2, Pediatría, Gastroenterología, Urología y Ortopedia, además de Cardiología y Cirugía General.

Según los quejosos, se impartirían estas materias en línea, pero de último momento, el mismo día que fue el último para pagar, les avisaron de la cancelación.

“Lo hicieron a propósito para que no pudiéramos hacer nada, pero ya no quisieron regresarnos el dinero. Yo llevo ocho materias pero ya sólo voy a poder llevar dos; me están atrasando un semestre o todo un año entero”, explicó el estudiante agraviado.

Al respecto, el vocero de la máxima casa de estudios Jesús Meza, adjuntó una postura, en la que precisa que las restricciones sanitarias con motivo del Covid-19 se atienden en la UACJ teniendo como prioridad la salud de la comunidad universitaria.

“Fue así que las clases se pasaron desde marzo a modalidad no presencial con el acuerdo de los Consejos Académico y Universitario”, refirió. “Para este segundo semestre del año se confirmó que se continuará en modalidad no presencial y se regresará físicamente a las aulas y laboratorios, clínicas y talleres hasta que las instancias de salud y la propia UACJ consideren que no se pone en riesgo a los universitarios”, agregó.

Expuso que en el caso de las materias que son prácticas, que implican la necesidad de una presencia física de estudiantes, profesores e incluso usuarios, se mantiene suspendidas e “iniciarán en la fecha en que la contingencia ceda y sea posible realizarlas”.

“En el caso de estudiantes de medicina, el doctor Nava, director del Instituto de Ciencias Biomédicas, señala que se han atendido distintos supuestos por parte del Departamento de Ciencias de la Salud, Estomatología y Dirección del instituto”.

