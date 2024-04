Caminan por horas en el desierto de Samalayuca

Ciudad Juárez.- Ante el temor a ser devueltos hasta el sur de México o extorsionados para no ser detenidos, grupos de adultos y familias extranjeras con niños, niñas y adolescentes caminan durante tres horas entre el desierto de Samalayuca para evitar el retén militar de Precos.

Bajo el sol o en medio de la madrugada, los migrantes se adentran al desierto para caminar entre la arena y los matorrales, algunas veces engañados por choferes que contratan en la ciudad de Chihuahua y que se llevan sus maletas prometiéndoles que los esperarán después del retén militar.

Cleves, un ecuatoriano de 31 años de edad, narró que la primera vez que intentó llegar a Ciudad Juárez fue detenido por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y trasladado a la estación temporal de Janos, de donde iban a ser devueltos hasta el sur de México, pero finalmente los bajaron en medio de la carretera de Delicias, por lo que al regresar su grupo tuvo que caminar por el desierto de Samalayuca.

En un video compartido por el sudamericano a El Diario se observa mientras caminan entre los matorrales de Samalayuca, luego a un lado de los rollos de púas junto al río Grande y después cuando oran junto a los barrotes de púas del muro fronterizo, en espera de ser procesados por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Dijo que en marzo su grupo fue detenido en el retén militar y permanecieron tres días en Janos, en donde aseguró que recibieron malos tratos y pasaron horas sin comer.

“Ahí nos tuvieron sin comida, sin agua, sin nada. La salvación fue que un chamo metió el teléfono y los comenzamos a grabar y ahí la Guardia Nacional se asustó y nos bajaron por Delicias, Chihuahua, por allá. Nos robaron los teléfonos, nos robaron la plata, nos robaron todo”, relató sobre el momento en el que eran trasladados al sur del país en un camión oficial.

En los videos compartidos por Cleves se observan a hombres y mujeres a bordo del camión, uno de los cuales grita: “estamos aquí parados, porque estos hijos de p… no nos dan agua ni comida, no nos dan agua ni comida. Son la Migración de Janos”, “nos tenían en una cárcel, nos tenían en una cárcel, ahora nos están trasladando los mexicanos, aquí todo está mal, todo está mal”, dice mientras otro hombre reclama que en tres días no han podido hablar con su familia.

“Sin agua y sin comida la gente se puso loca en el bus”, dijo el ecuatoriano, quien el 21 de marzo logró ingresar a Estados Unidos y un día después fue dejado en libertad en El Paso, con una cita ante una Corte de Migración en 2025.

Luis, de origen venezolano, dijo que también tuvo que caminar por el desierto, por temor a ser extorsionados en Precos, luego de que en otros retenes del país los agentes federales les habían pedido 2 mil pesos por persona para no detenerlos.