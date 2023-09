Caminan horas para poder cruzar el río y entregarse

Grupos de migrantes que llegan diariamente hasta Ciudad Juárez con la esperanza de cruzar la frontera y poder buscar una mejor calidad de vida se topan con un muro de púas que tienen que atravesar, muchas veces frente a oficiales de la Guardia Nacional de Texas que los hacen caminar durante horas antes de poderse entregar con los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Hace más de dos meses, Ana salió de Venezuela con su mamá y su hija de entonces tres meses de nacida, y después de cruzar la selva sudamericana y viajar durante tres días a bordo del tren de carga, la mañana de ayer lograron llegar a Ciudad Juárez, en donde decidieron cruzar el río Bravo/Grande, pero también tuvieron que vencer un muro de púas.

PUBLICIDAD

Con su hija entre sus brazos, Ana caminó más de seis kilómetros sobre el bordo del río Bravo, hasta que encontraron por dónde atravesar los rollos de alambre de concertina o serpentina de navajas, y luego seguir caminando sobre el bordo del río Grande, como es llamado en Estados Unidos.

Erick Torbello, de 24 años de edad, también recorrió el bordo fronterizo con su sobrino de tres años, primero sentado sobre sus hombros y luego entre sus brazos, su cuñada de 28 y su primo de 23.

Pese al temor de ser separados o deportados y luego devueltos hasta la frontera con Guatemala, los venezolanos decidieron salirse ayer del lugar en el que estuvieron durante diez días, pagando 100 pesos por persona cada noche, para cruzar el río e ingresar a Estados Unidos de manera irregular.

Dejan de esperar y cruzan

“De Venezuela salimos hace un mes y 15 días, éramos un grupo de 15, pero en Juárez nos dividimos, los otros estaban en un refugio, en Leona Vicario, pero nos decían que les quitaban los teléfonos a cierta hora, que sí les daban de comer, para bañarse y todo eso, pero no se sentían cómodos y por eso nosotros no fuimos al refugio. Estábamos en un lugar que era como un hotel, pagábamos por noche y por persona, 100 por cabeza; nos tocaba trabajar, el dueño en realidad es buena persona, pero nos salimos por la economía”, relató el venezolano.

Dijo que su hermano ingresó hace aproximadamente cinco meses a Estados Unidos con una cita a través de la aplicación móvil CBP One, la cual esperó casi dos meses en Ciudad Juárez, donde mientras lavaba los vidrios de los carros para obtener dinero para sus gastos. Y aunque les pedía que no cruzaran la frontera de manera irregular y esperaran su cita, ellos decidieron “entregarse”.

Erick trabajaba como barbero y vendía ropa en su país, y aunque dijo que le iba muy bien “cuando no estaba tan mal” su país, este año tuvo que migrar hacia Estados Unidos con el objetivo de reunirse con su hermano en Denver, en donde ya está trabajando.

“Yo sé que ella sí va a pasar con el niño chico y yo sí voy a la suerte de Dios”, dijo al asegurar que las familias con menores de edad son recibidas por las autoridades de Estados Unidos, pero también con el temor de ser devuelto con su primo hasta el sur de México.

Tres días en la selva

En el camino “todo ha sido difícil”, dijo al narrar que durante los tres días que caminaron por la selva otros migrantes le ayudaron a cargar a su sobrino, quien en el tren fue “muy valiente”, ya que en el primero de los dos trenes de carga en los que viajaron les tocó meterse en un vagón lleno de carbón.

“En el tren el que se acomode bien no tiene riesgo de muerte, puede pasar uno hambre y sol, pero uno sabe que no se va a morir. Pero en la selva te resbalas de una piedra y hasta ahí llegaste, se te quiebra un pie y de ahí no te saca nadie, en cambio en el tren sabes que va a rodar y que va a parar en algún pueblo”, relató.

“Sin embargo, a veces había partes en donde el tren rodaba y rodaba tanto que nos agotábamos todo, toda la comida, el agua, y ya nos quedábamos sin nada. Por ejemplo, a él (su primo) y a mí nos tocaba bajarnos del tren y en casi todos los pueblos nos daban agua y nos daban comida, nos tocaba recogerlos y luego nos volvíamos a subir. En el primer tren nos tocó dentro de un vagón con carbón, veníamos todos negros, y en el segundo sí fue un vagón que no traía nada”, narró mientras caminaba sobre el bordo de concreto del río internacional que ayer lucía seco.

Con su sobrino entre los brazos, a quien protegía del sol con una chamarra sobre su rostro, Erick y su familia comenzaron a caminar desde la altura del edificio del Consejo Estatal de Población (Coespo) en busca “de la X”, pero apenas a unos metros el grupo ya sumaba 15 personas, entre ellos tres menores de edad.

A lo largo del camino, otros adultos se fueron uniendo al recorrido hacia el oriente, pero comenzaron a separarse en donde veían una oportunidad de travesar el muro de púas; sin embargo, algunos agentes de la Guardia Nacional de Texas hacían caminar a unos hacia el poniente. Y ellos, al llegar a la altura de la Plaza de la Mexicanidad, tuvieron que seguir caminando.