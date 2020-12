Camila necesita ayuda para luchar contra tumor cerebral

Cortesía / En mayo pasado la niña abrió de nuevo sus ojos Cortesía / La menor llevaba una infancia normal hasta el 16 de diciembre del año pasado

Camila Guerrero tiene seis años de edad, hace un año le detectaron un tumor cerebral y luego de algunos meses de tratamiento los médicos le dieron sólo unos días de vida, pero su familia la llevó a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), en donde ya tiene más de nueve meses recibiendo atención y se va recuperando.

Sin embargo, la familia no cuenta con los recursos para cubrir el costo de las sesiones de radioterapia, el cual es de 37 mil 300 pesos cada una, y son cuatro las que debe recibir, una por semana, comenta la madre de la menor, Cinthia Teca.

“Hasta hoy Camila ha tenido muchos avances; antes estaba sólo dormida y ya se mantiene despierta, siente a las personas, hace pequeños movimientos; y lo que nos decían de que le quedaban cinco horas de vida, ya cumplimos nueve meses y medio de eso. Primero Dios, con el tratamiento de radioterapia seguiremos contando más días, más historias”, dice la señora.

Para poder darle el tratamiento a la niña, necesitan del apoyo de la comunidad juarense.

Cinthia relató que Camila siempre andaba bien, pero el 16 de diciembre del año pasado empezó a tener náuseas, comenzó a quejarse de dolor de cabeza y a perder el equilibrio, por lo que la llevó al médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste).

Le dieron medicamentos para cefalea y gastroenteritis, pero no funcionaron y algo no les pareció normal, por lo que le tomaron una tomografía y en cuestión de horas la niña pasó a terapia intensiva; los médicos le dijeron a la familia que el caso era de gravedad y no le daban ni un día de vida a la menor.

“Por falta de atención la sacamos del Issste y la llevamos al Centro Médico de Especialidades, en donde entró de emergencia a cirugía; el día 19 la operan de nuevo para remover parte del tumor que se encontraba, y que aún está, en el tallo cerebral”, detalló la mujer.

La señora dijo que tras varios días en terapia intensiva los gastos eran muy elevados y no tenían más dinero, por lo que de nuevo fue ingresada al Issste, en donde la intervinieron quirúrgicamente otra vez.

“Luego la canalizaron a Monterrey, Nuevo León, donde se negaron a atenderla y la mandaron al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en Ciudad de México, a los pocos minutos de que llegamos nos dijeron que el caso de Camila era difícil, que el pronóstico de vida era malo y que de los tipos de este cáncer era malo y sin cura, que harían algo, aunque el tiempo de vida no pasaba de seis meses”, explicó.

Después de varias operaciones, de haberse contagiado de pseudomonas y varicela, en marzo pasado les dijeron que el caso de Camila no tenía opción de quimioterapia, y les pidieron regresar a casa para que la menor muriera tranquila.

El 9 de abril llegaron a su hogar y al ver que Camila seguía mal, el día 17 de ese mes la llevaron a Apanical, en donde por instrucciones del médico Rubén Ornelas le dieron quimioterapia, en mayo la menor abrió de nuevo los ojos.

“A partir de ahí vimos avances en mi hija, le hicieron una cirugía más, la número, 13, en julio, y a pesar de las complicaciones, salió respirando por sí sola”, comenta la señora.

Ahora hay esperanza de que Camila siga adelante con su tratamiento, pero la familia no tiene los recursos económicos para ello, por eso piden el apoyo de la comunidad.

¿Desea ayudar?

Comuníquese a Apanical al teléfono (656) 613-0860

O bien acuda a las oficinas de la asociación ubicadas en avenida Ejército Nacional 6325, colonia Los Portales

