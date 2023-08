Cambió maquila proveeduría de 107 camiones

El empresario juarense Baltazar Samaniego, quien se consolida en el mercado fronterizo con una flotilla de 107 camiones de reciente modelo para el transporte de personal de la empresa maquiladora Flex, aseguró que los permisionarios no se pueden quedar en el pasado y seguir usando los camiones de desecho de Estados Unidos.

El fallo a su favor en un concurso interno para proveer de este servicio a la citada empresa molestó a Matías Prieto, dirigente de la Unión de Transportistas del Cambio (Untrac), quien organizó una manifestación en la que participaron decenas de unidades en malas condiciones mecánicas, sin placas y hasta camiones amarillos, tipo escolar.

PUBLICIDAD

El empresario transportista explicó que, junto a su familia, se está arriesgando con una inversión millonaria, financiada por una institución bancaria, para ser competitivo en el mercado de la industria maquiladora y busca que el obrero, que es la mejor mano de obra del país, sea trasladado de una manera digna y segura, declaró ayer.

Según el archivo periodístico, la empresa Flex, que realizó el concurso interno para elegir a la compañía que le ofreciera un mejor servicio de transporte para su personal, padeció el año pasado varios accidentes en los que los trabajadores resultaron heridos a causa de las condiciones mecánicas de las unidades o por el estado físico de los choferes,

En uno de los casos, un camión de transporte de personal ocasionó un accidente múltiple debido a sus malas condiciones mecánicas y la unidad no contaba con permiso de la Dirección de Transporte, además de que era reincidente la unidad que prestaba el servicio a la maquiladora Flex, dijo entonces el secretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre.

En julio de ese mismo año 26 empleados de la empresa Flex Juárez, ubicada en el Parque Industrial Omega, resultaron heridos en un accidente ocasionado por el conductor que guiaba alcoholizado, según el análisis realizado por la Coordinación General de Seguridad Vial.

El camión de personal circulaba sobre la avenida Rafael Pérez Serna y terminó a la mitad del río Bravo cuando el chofer perdió el control de la unidad que trasladaba a los empleados a su centro de trabajo, quienes terminaron hospitalizados, se informó.

Inician servicio sin placas

Samaniego, representante de TIM Frontera, explicó que el próximo lunes 24 de agosto empezarán a prestar el servicio con 107 unidades, que tienen un permiso obtenido mediante un acuerdo de Gobierno, y en un plazo no mayor de dos semanas estarán en el proceso de plaquear los camiones.

“Son acuerdos de Gobierno que ya están autorizados desde hace un año, esos acuerdos estaban en otras unidades y esas unidades que estaban dadas de alta las vamos a sustituir con los camiones nuevos”, explicó.

Dijo que esos camiones viejos salen de circulación.

“Actualmente tenemos en disposición 130 camiones y sólo vamos a hacer uso de 107 camiones 2024”, expuso.

Dijo que estas nuevas unidades traen grandes ventajas tecnológicas como cámaras, por lo que la empresa maquiladora podrá monitorear en tiempo real el traslado de sus trabajadores.

Cada unidad tiene una ruta y los choferes no podrán desviarse de ella, además los conductores serán monitoreados para que no excedan el límite de velocidad, si bostezan y se observan cansados se activará una alarma y no podrán llevar acompañantes.

Tampoco podrán fumar ni hacer uso del teléfono celular mientras guían y estarán debidamente uniformados.

La oportunidad laboral también se brindó a mujeres, que serán asignadas como conductoras en aquellas rutas donde la mayoría de las usuarias sean del sexo femenino o que la última en descender sea una pasajera.

“Llegar a este punto ha sido un camino muy largo, un sueño que involucra la seguridad y bienestar de muchas familias que se están arriesgando a una inversión de cinco años, soy un empresario muy endeudado, pero con las ganas de apostarle todo por brindar un mejor servicio, por ser competitivo y esperamos que esto realmente funcione”, expuso entusiasta.

En tanto, el titular de la oficina de Transporte estatal en Juárez, Alberto Martínez Baylón, y quien bajo presión de Matías Prieto accedió a fungir como intermediario y solicitar la información a la empresa maquiladora de su proveedor, ayer comentó que Flex no le respondió a los correos electrónicos que envió.

“Hoy se le volvió a aclarar a Matías Prieto que no se podía intervenir entre un contrato entre terceros, nosotros lo hicimos de buena fe para avanzar, si es que el permisionario que empieza a dar el servicio no contara con los permisos correspondientes, ése sí es atribución del Estado a través de Transporte”, refirió.

Dijo que él oficialmente desconoce quién es el prestador del servicio de transporte para esa empresa, por lo que se le citará en la oficina para que presente los servicios correspondientes.

“Yo no tengo conocimiento de que el señor Samaniego vaya a ser el prestador de servicio. Yo necesito una formalidad para saber quién es y lo sabré el lunes cuando lleguen a prestar el servicio”, dijo.

Los inspectores de Transporte estarán notificando a los choferes y citarán al concesionario.

Dijo que, si bien Baltazar Samaniego es permisionario, con él no se han acercado, aunque es factible que se haya acercado con el subsecretario Luis Manuel Aguirre.

“Queremos tener certeza porque ya se ha generado en un tema entre comillas social, y si el señor Baltazar Samaniego manifestó públicamente que es el prestador del servicio, que está en regla, eso no se puede dudar, él tiene permisos para transporte de personal”, agregó.

lsosa@redaccion.diario.com.mx