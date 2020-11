Cambian proceso para sacar carta de no antecedentes penales

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE) modificó los esquemas de atención para solicitantes de cartas de antecedentes No Penales debido al semáforo rojo epidemiológico.

En atención a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud ante la actual contingencia y a fin de evitar filas y el contacto físico; a partir de este hoy, la Fiscalía General recibirá únicamente la solicitud en línea para la emisión de Constancias de Antecedentes Penales a través de la plataforma oficial: fiscalía.chihuahua.gob.mx.

Una vez realizado el registro, el solicitante recibirá un correo electrónico con un número de referencia, con el cual deberá efectuar el pago en los diferentes medios alternos como: Oxxo, Walmart, Smart, Soriana, Alsuper, Extra, Del Río y Elektra, se dio a conocer mediante un comunicado de la FGE.

Posteriormente, el usuario deberá presentarse en las instalaciones de la dependencia para continuar con el proceso, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, presentando los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (original y copia)

Comprobante de domicilio (original)

Identificación oficial con fotografía (original)

Comprobante de pago (original)

Es importante mencionar, que no se dará acceso a acompañantes, no habrá servicio de copiadora y no se realizarán préstamos de bolígrafos o plumas.

El interesado(a) deberá acudir con cubreboca, o se le negará el servicio, por su seguridad y la de quienes le rodean.