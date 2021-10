Cambian pantallas por clases presenciales

Ciudad Juárez— Tras un año y ocho meses de clases virtuales, la mañana de ayer la maestra María de los Ángeles Ibarra, del Colegio de Bachilleres plantel 5, cambió la pantalla de una computadora por una clase presencial con sus estudiantes al interior del aula, luego de que ayer el subsistema arrancó el regreso paulatino a los salones por medio del modelo de los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico de Educación Media Superior (Casaems).

“El no tener a nuestros alumnos físicamente fue bastante frustrante y ahora que tengo la oportunidad de regresar otra vez me siento completa de verlos a los ojos y no sólo una pantalla, es una emoción que no puedo explicar porque conocerlos y tener contacto con ellos es el complemento de un maestro”, dijo la maestra María de los Ángeles, quien ayer impartió clases de inglés.

Por medio del modelo de los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico de Educación Media Superior (Casaems), el Colegio de Bachilleres atenderá de forma presencial a los alumnos que deseen asistir de manera presencial y además continuará la impartición de asignaturas en la plataforma digital Classroom para el total de su matrícula estudiantil, es decir, para quienes trabajan en la escuela o en la casa.

A la entrada del Cobach plantel 5 se colocó un pizarrón con cinco preguntas: “¿Tienes fiebre? ¿Tienes tos? ¿Tienes estornudos? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes dificultad para respirar?”, se trató del segundo filtro de los estudiantes, a fin de asegurar que no presentan ningún síntoma que pueda relacionarse con el Covid-19, además se le pidió a los padres de familia la entrega de una carta de responsabilidad donde se comprometen a haber realizado el primer filtro desde el hogar.

Hasta el momento únicamente los planteles 19 y 16 no han retomado el modelo Casaems porque sus instalaciones se encuentran en revisión, pero se espera que el próximo miércoles se incorpore el plantel número 16, además el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del subsistema comenzó a laborar desde el pasado 6 de septiembre por medio de consultorías agendadas, explicó el departamento de comunicación social.

“Me estresaba mucho estar en la casa, no es lo mismo lo que aprendes en la casa a lo que aprendes en clases presenciales porque interactúas con los compañeros y los maestros”, dijo Sarahí Carrillo, de 15 años, quien cursó el primer semestre de manera virtual y espera que pronto se regularice el retorno general a los salones de clases.

agomez@redaccion.diario.com.mx