Cambian el destino: piden venezolanos ir a Canadá

Ciudad Juárez.— Ante la dificultad de llegar a Estados Unidos, migrantes venezolanos piden al gobierno de Joe Biden una oportunidad para cruzar su país y poder llegar a Canadá, en busca de trabajo.

Después de hasta cinco meses de viajar por ocho países para llegar a Estados Unidos, sudamericanos que fueron expulsados por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso a Ciudad Juárez bajo el Título 42 o que acaban de arribar a esta frontera con el anhelo de lograr una mejor vida, buscan en Canadá una segunda opción para trabajar.

“Estamos siendo perseguidos prácticamente por el gobierno (de Nicolás Maduro), si regresamos a nuestro país nos va a ir mal otra vez. Tampoco le echamos culpa al presidente de Estados Unidos, queremos sólo una oportunidad de trabajo. Si no quieren recibirnos en Estados Unidos, que nos ayuden entonces a que nos reciban en Canadá, según tengo entendido que en Canadá necesitan inmigrantes, que nos ayuden entonces a pasar hacia Canadá”, pidió el venezolano José David Meléndez, de 25 años de edad.

De acuerdo con el presidente Joe Biden, el gobierno mexicano aceptó recibir 30 mil personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua cada mes, para quienes se extendió la política sanitaria del Título 42, por lo que desde el pasado viernes 6 de enero todos los días son devueltas entre 100 y 200 personas de El Paso a Juárez.

Lo separan de su esposa

José David fue parte del primer grupo de expulsados, pero lo hizo sin saber nada de su esposa, Patricia del Valle, de 23 años de edad, con quien fue detenido en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en El Paso, en donde tenía cinco días.

“Nos sacaron a la fuerza, a las patadas, cosa que no debería ser, ¿dónde están los derechos humanos? Mi esposa está del otro lado, no sé nada de ella desde hace tres días, cuando estábamos encerrados yo les preguntaba a los guardias de seguridad y me negaban todo, me decían: no sé, no sé, y se echaban a reír en mi cara y me cerraban la puerta”, relató el viernes el sudamericano tras ser devuelto a esta frontera.

El domingo 8, narró que ese día pudieron comunicarse por teléfono, luego de que ella fue trasladada de El Paso a Brownsville y devuelta a México por Matamoros.

“Me llamó ella llorando que la habían pasado a otro refugio, en donde la encadenaron, la esposaron de la cintura, de los pies y de las manos; la montaron en un avión y la mandaron a Matamoros, México. Nosotros no somos delincuentes, no sé por qué el gobierno estadounidense toma esas acciones contra nosotros, lo que nosotros queremos es una oportunidad de trabajo, la oportunidad de una vida mejor”, relató.

Aseguró que él y su esposa tuvieron que huir de su gobierno y no pueden regresar, por lo que pidieron la oportunidad de trabajar en Canadá.

Solicitan paso libre y humanitario

Erick Rodríguez, de Venezuela, también le pidió al gobierno de Estados Unidos que si no los quiere en su país, los deje llegar a Canadá, en busca de refugio.

“Solamente le pedimos que nos acepte en su país para poder nosotros buscar nuestra estabilidad, tener un trabajo, poder ayudar a nuestras familias, y de no ser así y no nos pueda ayudar, para que nos dé un paso libre humanitario para Canadá, para ver si nos reciben”, dijo el migrante en los límites de la frontera, con una bandera de Venezuela en su espalda.

Preocupa situación a Naciones Unidas

Agencias de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado (Acnur) se dijeron “seriamente preocupados” por la ampliación del Título 42 a otras nacionalidades y la aplicación de otras medidas que limitan el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

“Acnur está seriamente preocupado por la ampliación del uso del Título 42 y otras medidas que limitan el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. Reconocemos la importancia de la decisión de ampliar vías regulares de entrada al país de un número significativo de personas vulnerables, publicó.

A través de sus redes sociales oficiales, la agencia internacional que apoya a los migrantes en esta frontera agregó que le preocupa especialmente la precaria situación de miles de personas que ya se encuentran en movimiento en las Américas. Y señaló que deben priorizarse sus derechos.

La OIM también dijo acoger con satisfacción el anuncio dado por el presidente Joe Biden el pasado 5 de enero, de abrir nuevas vías regulares de entrada a Estados Unidos para nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La organización dijo esperar que estas medidas ayuden a frenar la trata, el tráfico y la explotación de personas en rutas migratorias, pero aseguró también su preocupación por la continuidad del Título 42.

“La OIM sigue preocupada por el uso continuado del Título 42, y otras medidas para denegar el acceso a las personas que solicitan asilo o admisión por otros motivos humanitarios, y seguirá trabajando con Estados Unidos y los gobiernos de la región para proteger los derechos de los migrantes”, publicó la agencia que trabaja en esta frontera a favor de las personas en movilidad desde mediados de 2019.