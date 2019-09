Cambian de clínica a 48 mil derechohabientes del IMSS

Ciudad Juárez— Más gastos en transporte, aplazamientos de citas y dificultades en servicios trajo consigo la transferencia paulatina de 48 mil derechohabientes de las unidades 65 y 67 del Seguro Social (IMSS) a Unidad de Medicina Familiar (UMF) 70, ubicada al suroriente de la ciudad.

Pese a que el desfogue de pacientes de las UMF 65 y 67 inició en junio pasado, la UMF 70 ofrece sus servicios a éstos sin contar aún con una sala activa de rayos X ni con un área de Urgencias, precisaron en entrevistas los derechohabientes que son redirigidos al Hospital 66 para dichas atenciones.

Abordados por separado en el inmueble, ubicado en Hacienda de los Fresnos y Hacienda del Sauz, del fraccionamiento Las Haciendas 5ta. Etapa, algunos de los derechohabientes del IMSS que se enfrentan a esta situación son Xóchitl Busto, de 36 años, Emma Cuevas, de 57, Cirilo Peña, de 43, Leticia Martínez, de 49, Carmen Méndez, de 37 y Alba Gutiérrez, de 55, quienes expresaron su inconformidad.

“No hay Urgencias y luego tampoco tienen rayos X. El día que yo me ponga mala o mi mamá nos van a atender en la 66, y ahí es una enredadera. Yo estaba más contenta ahí en la 65, que aquí. Imagínense, viene uno a Urgencias y aquí no hay. Venimos aquí de Parajes, y sí nos queda más cerca esta (la UMF 70) pero no tiene los servicios que requerimos. De aquí nos mandan a la 66, y se da uno doble vuelta, no es cierto que tenemos más cerca el servicio”, dijo Busto, quien sufre de hipertensión mientras que procura la salud de su madre, Emma Cuevas, que es diabética.

A su vez Cirilo Peña, quien también es diabético, precisó que no fue notificado y acudió “muy enfermo” a la Unidad 65, donde le indicaron que se dirigiera a la UMF 70, y de ahí lo mandaron al nosocomio 66.

“Allá (en la 65) estuve esperando la consulta y a la mera hora me salieron con que no me podían atender porque ya me habían cambiado de clínica, y ahí anduve buscando la clínica hasta que llegué. Ojalá trajera carro, ahí anda uno en la ruta, y luego de aquí (de la UMF 70) me mandaron a hacerme unos estudios de sangre a la 66, y allá me dijeron que dentro de dos meses me daban los resultados. Mejor los hice en particular, salieron 800 pesos y trabajo en maquiladora, imagínense el gasto”, dijo.

Por su parte Leticia Martínez, quien se encontraba formada junto a una decena de personas para darse de alta en la UMF 70, dijo que también le resultó inesperado el cambio y poco conveniente: “Nos va a salir más cara la ruta, y yo agarro tres ahora con este cambio”, destacó la mujer.

Del mismo modo Carmen Méndez refirió que su esposo trabaja en turnos especiales, por lo que a veces debe ir sola en la ruta a la UMF 70, lo que le conlleva más gastos que cuando iba a la 65: “Tengo que agarrar dos (rutas). Vengo de Parajes de San Juan, y padezco presión alta. Imagínese en la ruta”.

Alba Gutiérrez, destacó que hace hasta tres horas en traslados: “Se me hace injusto que nos hayan cambiado sin tomar en cuenta el cono geográfico de donde vivimos, y entrando el invierno se va a hacer más pésimo, va obscurecer más temprano y luego ni luz hay por acá en los fraccionamientos.

Consultada al respecto Silvia Macías, vocera del IMSS, destacó que quienes requieran su cambio pueden dirigirse con el director de la unidad para que revise el caso concreto y les dé solución.





