Cambian con becas futuro de estudiantes

Ciudad Juárez.— Minutos después de las 10 de la mañana, durante un acto protocolario en el interior de su escuela, José María Macías Magdaleno fue nombrado a través del micrófono y al pasar recibió una noticia que cambiará su vida: el Tecnológico de Monterrey le otorgará una beca para cursar el 100 por ciento de sus estudios de nivel superior como parte de la convocatoria “Líderes del mañana”.

“Representa mucho para mí, sin esta ayuda no hubiera podido lograr entrar a esta universidad, pero el hecho de que existan este tipo de becas para jóvenes que no podemos darnos el lujo económico de sustentar esta gran escuela es un gran logro para mí, el logro más grande que he tenido en mi vida”, dijo José María, estudiante de sexto semestre en el plantel 6 del Colegio de Bachilleres (Cobach).

Con buenos resultados

Se trata de la novena edición de la beca “Líderes del mañana”, que a lo largo de su trayecto ha permitido a 26 egresados de preparatoria continuar con su educación en alguno de los programas académicos del Tecnológico de Monterrey del campus Ciudad Juárez, y hasta el momento 10 han logrado concluir sus estudios en las áreas de ingeniería y negocios.

“Líderes del mañana” es el proyecto de movilidad social más importante del Tecnológico de Monterrey, enfocado en la formación de lo que la institución llama líderes transformadores que impacten de manera positiva en la sociedad, por lo que a nivel nacional mil 532 han formado parte del programa de becas, de quienes 993 continúan estudiando.

El caso de José María

Fue en tercer semestre cuando José María se cuestionó por primera vez en qué universidad quería realizar sus estudios, entonces se dio a la tarea de investigar las instituciones educativas con las que cuenta esta frontera y encontró al Tecnológico de Monterrey, que si bien no era accesible a su situación económica, le brindaba la oportunidad de incorporarse por medio de la obtención de una beca.

“Fue algo muy inesperado, yo no sabía que había ganado la beca”, dijo José María, quien se enteró en compañía de sus padres y compañeros de clases de que logró ser uno de los seleccionados para ser beneficiado con la cobertura del 100 por ciento de sus estudios, por lo que al concluir su sexto semestre podrá iniciar su carrera, Ingeniería en Mecatrónica, en la que será su nueva casa de estudios.

En Ciudad Juárez la convocatoria cerró el pasado 15 de marzo y tuvo como requisitos, además de realizar el registro en el sistema de preselección, comprobar un promedio mayor o igual a 9.0 y 10 en los estudios completos o acumulados de al menos dos años o su equivalente, de acuerdo con la modalidad de estudios de preparatoria.

De 27 estudiantes que aplicaron en este municipio, dos fueron seleccionados: José María, del plantel 6 de Cobach, y Gisel Roxana González Romo, alumna del plantel 19 del mismo subsistema, quien estudiará Negocios Internacionales.

Mil 532 estudiantes han formado parte del programa a nivel nacional

26 han sido beneficiados en esta frontera