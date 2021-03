Cambia Banco de Sangre de dirección

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Desde hoy jueves el Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud empezará a funcionar en el edificio de Gobierno del Estado ubicado en avenida Francisco Villa y Heroico Colegio Militar, en donde antes estaba el Registro Civil, dio a conocer Lorena López, trabajadora social de la institución.

El cambio se da con el propósito de ampliar la capacidad de servicio y mejorar la atención, ya que en las nuevas instalaciones hay más espacio, además de que por su ubicación, es más accesible, indicó.

Comentó que el Banco Regional de Sangre estuvo operando desde el año 2013 en un edificio de la calle Sierra de Juárez, en la colonia La Cuesta.

Lorena López dijo que el miércoles terminaron con el acondicionamiento de las nuevas oficinas y ya está disponible el servicio durante las 24 horas; para donaciones, la gente puede acudir de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

Destacó que la necesidad de sangre es cada vez mayor en esta ciudad y por lo que es necesario donadores para abastecer a hospitales, tanto públicos como privados.

Comentó que debido a la pandemia de Covid-19, algunas personas temen contagiarse al realizan una donación, pero en las instalaciones del banco siguen los protocolos sanitarios al pie de la letra.

Los requisitos para donador sangre son tener un peso mínimo de 54 kilos, no haber sido vacunado en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, haber dormido mínimo 8 horas, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

“Cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud”, comentó.

