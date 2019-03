Calman hambre de 80 niños

Ciudad Juárez— Las horas de trabajo para poder cocinar y alimentar a 80 niños de la colonia Carlos Chavira se han duplicado, luego de que su estufa se incendiara por acumulamiento de gas el año pasado; ahora Maribel Chávez, fundadora del comedor El Refugio, narró que han sido meses difíciles a falta de una estufa grande.

“Teníamos una industrial grandota y explotó, y luego teníamos otra estufa, nos la prestó el DIF; era grande igual que la otra, pero teníamos que venderle la comida a los niños en cinco pesos cada plato porque teníamos que dar un depósito al DIF porque nos estaban dando un mandado, y mejor la regresamos”, explicó.

“Vimos nosotros que realmente acá no hay dinero y decidimos nosotros no agarrar ese apoyo, sólo una vez les depositamos pero como les dijimos que no podíamos cobrarle a los niños, nos quitaron la ayuda y se llevaron la estufa”, comentó.

Poco después se consiguió una estufa pequeña para seguir las labores de cocina, pero Chávez explicó que el tamaño y la poca intensidad de las flamas hacen que los tiempos para tener listo el alimento se extiendan.

Por lo que ahora solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener la donación de una estufa que les permita cocinar para todos los pequeños que van entusiasmados por saciar su hambre, antes y después de la escuela.





Requieren de una estufa más grande

También comentó que hace dos semanas el refrigerador sufrió una avería y todos los alimentos congelados se echaron a perder, pero gracias a la donación de otra persona pudieron contar de nuevo con este electrodoméstico y además de la despensa, ahora la mayor necesidad es una estufa grande.

Este comedor abre sus puertas de lunes a viernes para dar almuerzo a las 8:00 de la mañana y comida a la 1:00 de la tarde a todos los niños del sector que lo necesiten.

Si usted desea realizar alguna donación puede comunicarse al número telefónico (656) 384-84-72, o bien acudir directamente al comedor ubicado en la colonia Carlos Chavira, en el número 1903 de la calle Atrás Quedó la Huella.





Para ayudar

Comuníquese al teléfono (656) 384-84-72 o acuda al comedor ubicado en la colonia Carlos Chavira, en el número 1903 de la calle Atrás quedó la Huella





[email protected]