Calman el hambre de personas vulnerables

Ciudad Juárez.- En una comunidad en donde habitan personas de escasos recursos que viven en casas de cartón y de madera, cubrir las necesidades básicas es difícil, principalmente la alimentaria.

El comedor infantil El Refugio, ubicado en la colonia Carlos Chavira, ha sido de apoyo por 20 años para las personas más vulnerables de esa zona.

Cinthia Karina Ramírez, de 30 años, tiene cinco hijos, es madre soltera y para sustentar los gastos familiares trabaja como empleada de limpieza en una empresa.

Ella acude al comedor todos los días desde hace dos meses, sin embargo, el sueldo que percibe no es suficiente para completar la canasta básica, los gastos escolares y para vestirlos.

“El sueldo que tengo no me alcanza, cuatro van a la escuela, y piden materiales, luego tengo que ponerles lonche, y la comida está bien cara; batallo hasta para tenerles calcetines, la otra vez vine porque no tenían, hay veces que no tengo ni para comprarles una chamarra o ropa, por eso vengo aquí”, dijo la madre de familia.

Actualmente el comedor atiende a 118 niños y niñas, 12 adolescentes y 10 adultos mayores; varios de ellos padecen de discapacidad, comentó Maribel Chávez, responsable del comedor.

En el lugar reciben a personas de la colonia Carlos Chavira, Tierra Nueva, San Francisco y Olivia Espinoza, entre otras.

“No tenemos alimento, hemos batallado mucho porque tuve la pérdida de mi madre y tuve que pagar el funeral, me atrasó gastar lo que me dio para ahorrar mi esposo y mis hijos para que no falte en este comedor, y recibo ayuda de personas. Una empresa me da el gas, y otra me deja las tortillas, y aun así no nos alcanza porque tenemos mucha gente necesitada”, comentó Chávez.

Dijo que al aproximarse la temporada invernal, es común que se acerquen más personas a solicitar ropa, cobijas y chamaras.

“Necesitamos de su ayuda, vienen niñitos desde tres meses hasta más grandecitos; necesitamos ropa de niño y niña, cobijas y zapatos para prepararnos, pero lo que más necesitamos son alimentos”, dijo la entrevistada.

El comedor se ubica en la calle Atrás Quedó la Huella número 1903, en la colonia Carlos Chavira.

Si usted quiere donar, puede comunicarse al teléfono (656) 384-8472.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx