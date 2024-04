Califica Cruz como disputa interna el caso de Adriana

Ciudad Juárez.- El ataque hacia la diputada Adriana Terrazas de Morena por colegas del mismo partido fue más bien por una cuestión política interna que por su condición de mujer, consideró el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Agregó que el legislador Cuauhtémoc Estrada, quien fue sentenciado por el Tribunal Estatal Electoral por violencia política de género, tiene todo el derecho a defenderse y deseó que le vaya bien en la Sala de Guadalajara, donde anunció que defenderá su caso. Pérez Cuéllar consideró excesiva la sentencia del Tribunal Estatal Electoral en contra del diputado Estrada.

“Ha sido un tema que tiene que ver con una disputa interna. No percibí violencia política de género, pero lo estoy diciendo desde el punto de vista de una persona que ha visto solamente las notas en los medios”, manifestó. “Yo lo vi más como una disputa interna que se dio dentro de Morena. No siento que se le haya atacado a la diputada, que además es mi amiga y le tengo un gran aprecio, pero no vi que se le haya atacado por ser mujer, sino por una política interna de quien ocupaba la presidencia del Congreso”, anotó.

El pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEE) consideró el sábado pasado responsable de violencia política de género al coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, y exculpó a otros ocho integrantes de la bancada, dentro del procedimiento especial sancionador PES–048–2024 iniciado por la denuncia de la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, contra sus compañeros.

El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, consideró que el Tribunal Estatal Electoral actúa con una marcada intención política al determinar una supuesta culpabilidad de violencia política de género en su contra, y confirmó que acudirá a la Sala Guadalajara a defender su caso

