Califica AMLO a periodistas de Juárez como provocadores

Ciudad Juárez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de provocadores a los periodistas de Juárez, luego de su visita a la ciudad el pasado 31 de marzo, cuando se reunió con alrededor de dos mil burócratas del gobierno federal, pero sin visitar a ningún migrante lesionado en el incendio ocurrido en el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Ahora que fui a Ciudad Juárez, cuando sucedió este lamentable hecho, esta tragedia del incendio, lo mismo, unos provocadores, como 10 o 20, y 20 periodistas de Juárez y de otras partes, con cámaras, con la grabadora, ahora es el teléfono. Pero así, y la provocación, mandados. Y también, al día siguiente apareció, lo que pasa que como no pudieron hacerlo más grande pues nada más sacó El Universal y otros algunas cosas. Pero es constante. Hay que andar cuidando, evitando el acoso, no caer en la provocación, porque eso es lo que buscan”, dijo el presidente durante la conferencia mañana de este jueves.

PUBLICIDAD

Tras incendio en el que murieron 40 personas migrantes dentro del INM de esta frontera el presidente también acusó a la activista Cony Gutiérrez de haber sido enviada por la gobernadora María Eugenia Campos, de haber sido enviada a reclamarle la tragedia.

Te mandó Maru, mi amor", Le cuestionó el presidente al tocarle la cara.

Sobre los periodistas en el país hoy agregó: “Pues sí, porque son trabajadores, que les pagan, que venden pues su trabajo y venden también, algunos, su conciencia. Pero hay quienes nada más venden su trabajo, que tienen pudor, pero hay otros, no, que les gusta comer sapos y no hacen ni gestos, piden más; pero sí hay quienes se comen un sapo y ‘ya no quiero más’, pero hay otros que dicen: ‘¡Qué sabroso!’ Pero sí hay gente que se da cuenta, que vende su trabajo, tiene necesidad, pero no vende su consciencia. Entonces, eso sucede”.