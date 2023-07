Califica alcalde a Óscar Ibáñez como 'porro'

Ciudad Juárez.- Luego de calificarlo como “porro”, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, respondió este día a las declaraciones que ayer hizo en rueda de prensa el representante del Gobierno del Estado, Óscar Ibáñez.

El edil también hizo referencia a las diputadas Marisela Terrazas quien dijo golpeteó al Municipio por el Presupuesto Participativo y a Daniela Álvarez por los baches, y ahora Ibáñez a quien llamó el líder.

“Hay nos traen golpeando, entonces sale el líder de los porros Óscar Ibáñez a decir; ´no nos golpeen, el alcalde se quiere pelear con nosotros´. Primero yo no ando buscando pleito para empezar, no hice ninguna declaración respecto de la Junta de Agua, la que hice fue hace un año. No entiendo bajo que dinámica o que circunstancia o por qué el porro de Óscar Ibáñez se aventó ayer así”, indicó este día en rueda de prensa.

El representante de la gobernadora en la Zona Norte dijo que Pérez Cuellar culpa al Estado por los problemas viales que ocurren en la ciudad a causa de las rutas troncales, sin embargo, en un mapeo mostró que el congestionamiento ocurre en toda la ciudad y aseguró que el Municipio debe resolver los problemas que ocasionó la apertura del carril confinado de la BRT I, entre otros temas.

El presidente municipal dijo este día que le sorprende que el funcionario estatal haya convocado a rueda de prensa por declaraciones que no se hicieron.

“Ya en su momento si hay que entrar al debate de los temas en concreto, pues lo haremos”, aseguró.

“Yo nomás tengo una pregunta y se la voy a estar haciendo hasta que me conteste; cuántas calles y dónde han pavimentado, el Gobierno del Estado, es la única pregunta que le hago al doctor Ibáñez a él, porque la otra es que también están queriendo aprovechar esto para que haya una confrontación con la gobernadora, inclusive cuando se dio el tema del Centro, yo nunca ataque a la gobernadora, ni lo voy a hacer porque yo ofrecí llevar una buena relación”, anotó.

Sin embargo, comentó que ante una agresión del doctor Ibáñez, “pues tampoco somos dejados”.