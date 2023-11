Calcularon mal la obra del PP en la calle Cafeto

Ciudad Juárez.- La pavimentación de la calle Cafeto en las obras del Presupuesto Participativo 2022 se calculó mal, y el costo es tan grande que ni en los montos del año próximo entraría, indicó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Sin embargo, se realizará con presupuesto del año próximo del Municipio, aseguró.

“Casi es un hecho que la vamos a meter en el presupuesto 2024, por atención a quienes votaron, pero no sólo por eso, sino porque sí es una calle muy transitada”, aseguró.

Agregó que otra obra que se quedó pendiente del 2022 es la calle La Cañada, porque es muy compleja.

“Digamos que es la piedrita en el zapato, el arroz negro, y traemos tres o cuatro parques que no ha habido suficiencia presupuestal, en el peor escenario hay que ver como cierra noviembre, nos ha ido bien en la recaudación, pero dependiendo como cierra noviembre, si no cierra bien, lo vamos a meter a presupuesto 2024 para no dejar nada pendiente”, anotó.

Expuso que en el caso específico de la Cafeto, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, “fue un error, un mal cálculo”.

“Entonces quedaría plenamente justificado que esté en las calles que vamos a pavimentar con recursos y que no tendría que ir ni a Suma ni al Participativo”, manifestó.

Temen vecinos que no se realice

Vecinos de la calle Cafeto denunciaron que la pavimentación de esa calle, de Violetas a 16 de Septiembre, ganó el año pasado en las obras del Presupuesto Participativo y todavía no se construye, por lo que temen que ya no se va a realizar.

El coordinador de Participación Ciudadana del Municipio, Sebastián Aguilera Brenes, explicó que el costo de la obra se elevó, pero se proyecta realizarla el año próximo con otro presupuesto del Ayuntamiento.

“Se incrementó mucho el precio por la complejidad de la obra, los detalles técnicos los puede llegar a tener Obras Públicas, pero como es una calle que está de subida y de bajada, aproximadamente se necesitan 35 millones de pesos”, mencionó Aguilera