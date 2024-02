Caen hermanos por secuestro y homicidio

Dos hermanos, presuntos responsables de varios delitos, entre ellos secuestro y homicidio, fueron ubicados la tarde del miércoles por policías municipales, informó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los agentes capturaron a Brandon Iván C. C. de 20 años y Bryan Alexis C. C. de 21, quienes eran requeridos por autoridades judiciales al contar con órdenes de aprehensión vigentes en su contra, indicó el vocero.

La captura fue en las calles José Manuel Olivas y Francisco González Bocanegra, en el fraccionamiento Horizontes del Sur, donde los agentes se percataron de dos sujetos agrediéndose en la vía pública, quienes fueron abordados y al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que Brandon tenía dos órdenes de aprehensión, la primera por delitos contra la salud, del 30 de agosto de 2023 y la segunda por homicidio calificado y secuestro, girada el 4 de febrero de este año.

Mientras que su hermano Bryan Alexis contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, del 24 de noviembre de 2023.

Los dos probables delincuentes fueron entregados a la Fiscalía del Distrito Norte.