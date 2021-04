Caen cinco por privación de la libertad, robo y posesión de drogas

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— Agentes de las SSPM realizaron el arresto de cinco personas que fueron denunciadas tras privar de la libertad y robar a un grupo de personas en la colonia Campestre Virreyes, indicó la dependencia municipal a través de un comunicado de prensa.

Los detenidos fueron identificados como Álvaro Daniel Q. G. de 30 años, Jesús Abram S. L. de 21 años, Liz Melissa R. D. de 23 años, Miguel Aarón C. T. de 20 años y Raúl Ernesto C. C. de 25 años y fueron consignados por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y robo.

La acción policial se dio luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia, fueron interceptados por dos masculinos en la calle Ruanda, en la colonia Campestre Virreyes, los cuales manifestaron que, al encontrarse en una reunión en el domicilio de uno de ellos, llegó su amiga en compañía de cuatro sujetos.

Quienes al encontrarse en el interior de su vivienda los amagaron un una pistola despojandolos de sus pertenencias, atándolos de pies y manos, para luego emprender la huida en un auto de la marca Dodge Neon, color blanco, momento en el que lograron quitarse las sogas, para luego realizar el llamado a la autoridad preventiva.

De inmediato los oficiales implementaron acciones de búsqueda, localizando un auto que reunía las características proporcionadas en el cruce de las calles Ramon Rayón y Algodonero, en la colonia Bosques de Waterfill, motivo por el cual les marcaron el alto a sus tripulantes y al realizarles una inspección les localizaron en la parte del portavasos dos envoltorios con cristal con un peso de 49.9 gramos, para elaborar 245 dosis.

Además de asegurarles un televisor y un teléfono celular propiedad de una de las víctimas, por lo que procedieron a su arresto. Cabe señalar que no se les localizó ningún arma de fuego.

Por último, se informa que dichos sujetos y la fémina manifestaron ser integrantes del grupo delictivo “La Empresa” y que se habían puesto de acuerdo para cometer dicho atraco aprovechando que la mujer fue pareja sentimental de una de las víctimas, informó la corporación.