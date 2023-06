Caen 5 presuntos generadores de violencia de Sendero de Oriente

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de los Grupo Especial de Detectives, llevó a cabo la detención de cinco probables generadores de violencia en la colonia de Sendero de Oriente, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Esto gracias a los trabajos de inteligencia realizados a través de la Plataforma Centinela y el despliegue operativo de elementos de seguridad en el sector, tras los hechos violentos que se registraron el pasado 27 de junio, en donde un hombre perdió la vida.

Los detenidos fueron identificados como: Pedro Humberto L. S. de 24 años, César Alejandro C. G. de 37, Leslye Jaqueline A. C. de 19, José Manuel C. S. de 30 y Carlos Alfredo O. C. de 35; quienes portaban tres armas cortas y un arma larga, cuatro cargadores abastecidos con 25 cartuchos útiles, cinco envoltorios con 74 gramos de droga y un vehículo.

Los cinco detenidos viajaban a bordo de un automóvil en la zona antes mencionada, de los cuales uno fue identificado como presunto involucrado en los hechos violentos del 27 de junio, al cumplir con las características proporcionadas por la Plataforma Centinela.

Tras la identificación, los oficiales marcaron el alto a un Mazda gris y sin placas; uno de los tripulantes señaló que llevaban prisa, sin embargo se les indicó que se realizaría una inspección del vehículo y de su persona.

A los detenidos se les aseguraron envoltorios de plástico que supuestamente contenían droga, así mismo fueron localizadas al interior del vehículo tres armas cortas, un arma larga y cuatro cargadores abastecidos.